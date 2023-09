Singen vor 40 Minuten

Mit Oldtimern, Manga und Tango-Tanzen: Museumsnacht zeigt, wie vielfältig Kunst sein kann

Die grenzüberschreitende Museumsnacht ist ein Magnet und zieht mit 18 Stationen allein in Singen viele Menschen an. Was geboten war und welche ungewöhnlichen Angebote dem Publikum besonders viel Freude machten.