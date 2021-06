Seit Beginn der Pandemie nimmt der Abfall in den Mülleimern zu. Auch in der Singener Innenstadt bleibt trotz des Einsatzes der Technischen Dienste immer mal wieder Müll liegen. Vielen Singenern ist dies ein Dorn im Auge, weshalb sie bei der Aktion „Singen macht sauber“ erneut zu Kneifzange und Müllbeutel gegriffen haben, um dem Abfall den Kampf anzusagen. Und dies mit Erfolg, wie die Stadtverwaltung Singen nun informierte. 400 Kilogramm Müll kamen bei der Stadtputzete zusammen. „75 tatkräftige Müllsammler beteiligten sich an der Aktion, die Corona-bedingt auf mehrere Tage im Mai verteilt wurde“, teilt Lilian Gramlich von der städtischen Pressestelle mit.

Drei Singener, die sich an der Aktion „Singen macht sauber“ beteiligt haben, sind Leyüsa Runa, Regina Henke und Christian Siebold. Alle drei sind Mitglieder der Siedlergemeinschaft im Singener Süden. Warum sie bei der Aktion mitmachen, beantwortet Leyüsa Runa: „Wir alle sind verantwortlich für unsere Stadt und ich möchte Vorbild sein auch für meine Kinder.“ Laut Stadträtin Regina Henke (Grüne) sei der Zuspruch für die freiwilligen Helfer groß.

Schulen entwickeln sich zu Müll-Hotspots

Christian Siebold ist Gemeinschaftsleiter der Siedlergemeinschaft Singen. Er berichtet davon, dass vermehrt an den Singener Schulen der Müll einfach liegengelassen werde. „Beim Sammeln konnten wir besonders an den Schulen Hotspots ausmachen. Deshalb wäre es wichtig, Schulleitungen, Hausmeister und natürlich Schüler regelmäßig für dieses Thema zu sensibilisieren“, sagt er. Es müsse allen wieder ein pädagogisches Anliegen sein, besonders Kinder und Jugendliche für den Erhalt unser Umwelt zu begeistern.

Übrigens freuen sich die Technischen Dienste über engagierte Personen, die Müllpatenschaften übernehmen, wie die Stadt mitteilt. Konkret bedeutet das, dass Paten eine Müllzange als Dauerleihgabe bekommen. Dann können sie sammeln, wenn immer sie Zeit haben. Sobald der Müllsack voll ist, genüge eine kurze E-Mail an die Technischen Dienste, die den Sack dann abhole.