Oberbürgermeister Bernd Häusler gab am Dienstagabend einen aktuellen Zwischenstand zu den Folgen des Ukraine-Krieges in und für Singen: Seit Mittwoch seien die Telefone im Bürgerbüro besser besetzt. Denn 250 Menschen aus der Ukraine hätten sich bereits angemeldet oder einen Termin dafür, doch das Interesse sei weiter sehr groß und die Leitung daher häufig besetzt. Außerdem sei die Spendenbereitschaft der Singener ungebrochen, wie er im Verwaltungs- und Finanzausschuss erklärte: Inzwischen seien über 108.000 Euro auf dem Spendenkonto der Stadt eingegangen. Von einem Teil davon wurden Hilfsgüter bezahlt, die seit Freitag auf dem Weg zu Singens Partnerstadt Kobeljaky sind.

„Das war jetzt echt eine Herkules-Aufgabe“, sagte Häusler. Der Lastwagen habe Dienstagmorgen um 2 Uhr die Grenze zur Ukraine überquert – nachdem er über sechs Stunden am Zoll aufgehalten worden sei. „Da wundert man sich schon, wenn man helfen möchte“, schilderte der OB. In dem Lastwagen seien Hilfsgüter, welche in der Partnerstadt konkret benötigt würden, erklärte Häusler weiter. Während der ukrainische Fahrer nun weiter nach Kobeljaki gefahren sei, würden zwei begleitende Singener nach einer Nacht in Lwiw wieder den Heimweg antreten – und hoffentlich wohlbehalten heimkehren.

Was geschieht mit den restlichen Spendengeldern?

Nach dem Hilfstransport seien rund 70.000 Euro der Spendengelder übrig. „Wir werden versuchen, andere Hilfsgüter hinzubringen“, versprach der OB Bernd Häusler. Er dachte dabei laut über den richtigen Zeitpunkt nach – vielleicht nach dem Krieg? Es werde zum Beispiel ein Rettungswagen benötigt, auch Sozialstation und Kindertagesstätte bräuchten Hilfe.

Die Stadt sammelt Spenden mit dem Stichwort „Ukraine“ oder „Kobeljaki“ auf dem Konto DE 93 6925 0035 0003 0615 12