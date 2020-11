Herr Holl, in Arbeiter- und Gewerkschaftskreisen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass Sie ab Dezember nicht mehr für die Interessen der Beschäftigten eintreten werden. Fakt ist aber, dass Sie ihren Platz räumen. Warum?

Ich bin jetzt 65 Jahre und sechs Monate alt und verabschiede mich ganz normal in den Ruhestand. Für mich ist es Zeit, runterzukommen und etwas leiser zu treten. Mein Körper verlangt nach einer Pause.

Seit Sie an der Spitze des Alu-Betriebsrats sind, haben Sie den Beschäftigten von Constellium eine Stimme gegeben. In Singen und Umgebung sind Sie als aufrichtiger Kämpfer für die Rechte der Arbeitnehmer bekannt. In jüngster Zeit wurde es etwas ruhiger. Hat Sie der Kampfgeist verlassen?

Nein, keinesfalls. Ich bin bis zum Schluss mit voller Energie bei der Sache. Das Wohl der Kolleginnen und Kollegen liegt mir am Herzen wie in der ersten Stunde. Aber ich merke, dass ich für mein Engagement mehr Kraft aufbringen muss, die ich nicht mehr so habe wie früher. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Aufgabe an meinen Nachfolger Bernhard Widmann zu übergeben.

Wie lange sind Sie schon bei der Alu?

Im September hatte ich mein 50-jähriges Betriebsjubiläum. Damit bin ich ein Exot. So viele Jahre in einem Unternehmen kann man heute fast nicht mehr schaffen.

Sie sagen ein Unternehmen. Was die Singener immer noch als ‚die Alu‘ bezeichnen, hat aber im Laufe der Jahre häufig den Besitzer und den Namen gewechselt. Können Sie noch alle Namen aufzählen?

Angefangen habe ich als Lehrling 1970 bei den Aluminium-Walzwerken Singen. Daraus wurde Alusingen, dann Alusuisse Singen, danach Alcan Singen und schließlich Constellium.

Wie viele Geschäftsführer haben in dieser Zeit die Alu-Geschicke gelenkt?

Insgesamt waren es zehn verschiedene Führungskräfte.

Mit denen Sie zum Teil harte Auseinandersetzungen führen mussten.

Ja, es gab sehr bewegte Zeiten mit einschneidenden Veränderungen und harten Kämpfen um die Arbeitsplätze.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich ja im Laufe der Zeit sehr verändert. Können Sie das kurz skizzieren?

Ja, als ich 1970 kam, hatten wir rund 4200 Mitarbeiter am Standort. Unter Dietrich H. Boesken waren es sogar 4800. Später kam die Abspaltung der Packaging-Abteilung als eigene Gesellschaft Lawson Mardon. 2010 wurde 3 A-Composite, der Bereich Alucobond, verkauft. Heute hat Constellium an den drei Standorten in Singen, Gottmadingen und Dahenfeld insgesamt 2300 Beschäftigte.

Seit wann bestimmen Sie die Geschicke der Beschäftigten als Betriebsrat mit?

Ich wurde 1974 zum ersten Mal als Jugendvertreter in das Gremium gewählt. Von April 1978 bis Ende 1983 war ich Mitglied im Betriebsrat und dann erst wieder ab 1994.

Was war der Grund für Ihren Wiedereinstieg nach der elfjährigen Pause?

Der damalige Betriebsratsvorsitzende Helmut Schroff hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Nachfolge anzutreten. Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich kandidieren soll. Ich war Ausbilder. Die Arbeit mit den jungen Leuten hat mir ungeheuren Spaß gemacht. Aber dann wurde der Ausbildungsbereich 1993 umstrukturiert und einer der Meister musste gehen. Da habe ich mich für den Wechsel zum Betriebsrat entschieden. Im September 1996 wurde ich zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

24 Jahre als Vorsitzender, das ist eine sehr lange Zeit. Als Kämpfer und Verhandlungsführer für die Interessen der Beschäftigten an vorderster Front, das stelle ich mir stressig vor. Was waren die aufreibendsten Phasen?

Immer dann, wenn es um große Umstrukturierungen im Konzern ging und ein massiver Stellenabbau angekündigt wurde, ging es hoch her. Das ging sogar so weit, dass wir die Politik und die Öffentlichkeit in unsere Aktionen einbezogen haben. Zum Beispiel 2003 bis 2005. Unter dem Motto ‚fit for future‘ sollten 300 Stellen gestrichen werden. Damals haben wir mit unserer Aktion ‚I love Alu‘ und Unterstützung der IG Metall dagegen gehalten und die Bevölkerung mobilisiert. 3500 Leute gingen für uns auf die Straße. Wir haben 300 Kreuze beim Gemeinschaftshaus aufgestellt und bei den Verhandlungen mit der Geschäftsleitung auf Zeit gespielt. Am Ende ist es uns gelungen, den geplanten Abbau auf 57 Arbeitsplätze zu reduzieren.

1999/2000 standen ja schon einmal etliche Arbeitsplätze auf dem Spiel. Damals ging es um 450 Stellen. Warum verlief diese Auseinandersetzung so viel geräuschloser?

Das war eine ganz andere Situation. Wir befanden uns mitten in einer Wirtschaftskrise. Wir hatten Verständnis für die ökonomische Situation. Es war klar, dass es ohne Stellenabbau nicht gehen würde. Mit dem damaligen Arbeitsdirektor Peter Hutsch hatten wir einen sehr guten Verhandlungspartner. Also konnten wir einen sehr guten Sozialplan mit Abfindungen und Vorruhestandsregelungen abschließen. Tatsächlich hatten am Ende nur 13 Personen keinen Arbeitsplatz mehr.

Wie geht man als Arbeitnehmervertreter emotional mit solchen Hiobsbotschaften um?

Solche Nachrichten sind zunächst ein Schock. Darüber muss man erstmal nachdenken. Ich konnte teilweise nicht mehr schlafen. Die Erfahrung hat zwar gezeigt, dass am Anfang immer Maximalforderungen stehen, über die verhandelt werden kann. Aber die Sorge um die Mitarbeiter ist dann schon sehr groß.

Kann man Betriebsratsvorsitz lernen?

Man braucht schon betriebswirtschaftliche und juristische Kenntnisse. Die Ausbildung hat mir der Konzern ermöglicht. Die dreiwöchige Schulung war knochenhart. Später konnte ich noch ein Kontaktstudium Management an der Fachhochschule Konstanz an Wochenenden und Feiertagen absolvieren. Das habe ich in meiner Freizeit gemacht. Aber das Wissen ist auch die Voraussetzung, um diesen Job verantwortungsvoll ausüben zu können.

Auf dem Weg in seinen Ruhestand: Bald erhebt ein anderer die Stimme für Constellium-Beschäftigte. | Bild: Tesche, Sabine

Sie waren auch Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats von Alusuisse. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da vertreten und wie lief die Verständigung?

Das waren rund 10 000 Beschäftigte in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und Irland. Die Sitzungen wurden simultan übersetzt. Sonst lief die Kommunikation hauptsächlich in Englisch.

Was war dabei Ihre größte Herausforderung?

Wenn es um Produktverschiebungen oder Standortschließungen ging, durfte ich mich nicht explizit für den Standort Singen einsetzen, sondern musste neutral bleiben. Schließlich war ich von allen gewählt. Das war manchmal ein Spagat. Aber es war auch eine sehr gute Zeit, weil viele Informationen flossen.

Was würde Sie Ihrem Nachfolger sagen, wenn er Sie um Rat bitten würde?

Im Unternehmen braucht man diplomatisches Verhandlungsgeschick. Nur Konfrontation geht nicht. Bloß grölen hilft nicht. Aber das wissen auch die erfahrenen Kollegen.

