von Manuela Fuchs

Das Wetter meinte es am Sonntagabend nicht allzu gut mit den Gästen, die zum Open-Air-Auftritt von Bernd Kohlhepp und Eckhard Grauer alias „Hämmerle und Leibssle“ gekommen waren. Bei kühlen Temperaturen wurden die Regenschirme immer wieder auf- und zugemacht. Kaum aber hatten die Kabarettisten das Publikum begrüßt, war das Wetter Nebensache, denn augenblicklich prasselte ein Feuerwerk schwäbischen Wortwitzes auf die Besucher nieder.

„Koi Auto und koin Führerschein“

Die beiden Kumpel wollen mit dem Wohnwagen nach Bregenz, die Sache hat nur einen Haken: Hämmerle hat einen Wohnwagen, aber „koi Auto und koin Führerschein“. Leibssle hat beides, aber sein Auto hat „koi Anhängerkupplung.“ Glücklicherweise hat ihr Freund Schlotterbeck ein Auto mit Anhängerkupplung, ist aber unterwegs, um kaltes Bier zu besorgen.

Während die beiden auf seine Rückkehr warten, reflektieren sie gemeinsame Erlebnisse. Sie erzählen unter anderem von ihrer Mittelmeerkreuzfahrt, und was da für tolle Filme im Kino gezeigt wurden: „Der Untergang der Titanic“ und „20.000 Meilen unter dem Meer.“

Sieben-Gänge-Menü auf dem Rücken

Auch ein Tattoo-Studio gab es an Bord, und Leibssle, der schon immer ein Tattoo auf dem Rücken haben wollte, skizzierte einen Schwan auf die Rückseite der Speisekarte, die er Hämmerle zu treuen Händen übergab, damit dieser den „Tinten-Patron“, wie sie den Tätowierer nannten, entsprechend instruieren sollte. Dummerweise zierte hinterher ein Sieben-Gänge-Menü Leibssles Rückseite.

Hämmerle erinnert sich auch an eine Wasserpfeife, die er während eines Landgangs in Istanbul gekauft hatte. Aus seiner Sicht war sie kaputt: „Wenn do reiblosä hosch, isch kei Ton rauskommä“, erzählte er den amüsierten Gästen. Und so kam es, dass die Pfeife im Meer versenkt wurde. Als die beiden wort- und gestenreich vorspielten, wie das gute Stück in ferner Zukunft von Archäologen wieder geborgen wird, hatten sie die Lacher auf ihrer Seite. Und genauso schnell wie die beiden Wortakrobaten schwätzten, ging auch ihr Programm zu Ende.