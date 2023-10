„Die Demenz ist wie ein Wind, der über unsere Erinnerungen hinwegfegt“, so beschreibt Uli Zeller die Krankheit. Am Ende blieben vielen Patienten nur noch die Erinnerungen an ihre Kindheit, ihre Eltern oder Geschwister, weiß er. Zeller hat schon mehrere Vorlesebücher für Demenzpatienten veröffentlicht. Durch seine Geschichten versucht er, Erinnerungen wachzurütteln, gleichzeitig sollen sie Freude bereiten. Am Donnerstag fand mit ihm in der Stadtbücherei eine Lesung statt.

Der studierte Theologe arbeitet seit rund 15 Jahren in einem Pflegeheim in Singen. Auch seine Masterarbeit beschäftigte sich mit der Seelsorge von Demenzpatienten. Seine Bücher entstehen immer durch die Arbeit mit Erkrankten. Er probiert immer wieder neue Erzählungen aus und wandelt alte ab. Manchmal wisse er selbst nicht, warum die Patienten auf eine Geschichte anspringen und auf eine andere nicht. Deshalb sagt Zeller: „Die eigentliche Leistung der Bücher sind nicht die Geschichten, die drinstehen, sondern die, die nicht drinstehen.“

Gerne baut der Altenpfleger historische Ereignisse ein, wie in seinem Buch „Unsere 50er Jahre“. Dafür sprach er mit Zeitzeugen. So erzählt er zum Beispiel von einer Frau, die nach der Fußball-WM 1954 am Singener Bahnhof auf die Weltmeister wartete. „Jeder hat damals diese Dinge erlebt, deshalb sprechen sie auch jeden an“, so Zeller. So sollen Erinnerungen geweckt werden. Zeller erzählt auch aus dem Alltag. Von Frau Krause, die eine Pause von ihrer Gartenarbeit braucht. Oder in seinem neuesten Buch „Applaus für Doktor Klaus“ von Professor Klaus, der beweist, dass man auch im Alter noch Neues lernen kann. Stilistisch setzt Zeller vor allem auf Redewendungen. Oft freue das die Patienten, die die Sprichwörter vervollständigen können und so merken, dass sie doch noch „etwas können“.

Inspiriert wurde Zeller von Ulrike Strätlings Büchern. Sie gilt als Erfinderin der Demenzvorlesebücher. Auf die Idee kam sie bei der Pflege ihrer dementen Mutter. Die Geschichten sollten helfen, den Alltag leichter zu gestalten.