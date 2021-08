von Graziella Verchio

Alte Kennzeichen an ein abgemeldetes Fahrzeug anzubringen, klingt zunächst sehr unspektakulär. Dass dies jedoch weitreichende Konsequenzen haben kann, erfuhr nun ein 28-jähriger Mann aus dem Kreisgebiet. Der junge Mann musste sich wegen Kennzeichenmissbrauchs vor dem Amtsgericht in Singen verantworten.

Der Vorfall ereignete sich am 21. Mai 2021 in Singen. Der Angeklagte brachte an seinem Auto, das nicht angemeldet war, entstempelte Kennzeichen an, um eine Zulassung vorzutäuschen. Tatsächlich seien laut Staatsanwaltschaft die aktuellen Nummernschilder auf ein anderes Fahrzeug angemeldet. Dies sei dem Angeklagten auch bewusst gewesen.

Nun wurde er beschuldigt, das Fahrzeug absichtlich so vorbereitet zu haben. Dabei spielen Autos im Leben des Angeklagten eine wichtige Rolle. Er habe Ende Juli ein Meisterseminar zum KFZ-Mechatroniker angefangen, erklärte er. Zusätzlich gehe er einer geringfügigen Beschäftigung nach. Davor habe der Mann auf einer Tankstelle in einer Autowerkstatt gearbeitet, wo er auch nach eigenen Angaben nach der Meisterschule zurückkehren werde, sagte er auf Nachfrage der Richterin. Aktuell lebe er von seinem Minijob und erhalte finanzielle Unterstützung von seinem Vater, ergänzte Rechtsanwalt Günter Manogg.

Der Angeklagte sieht den Fehler ein

„Der Tatvorwurf wird vollumfänglich eingeräumt“, sagte Manogg. Die Kennzeichen seien etwa vier Tage vor der Entdeckung der Straftat angebracht worden, bestätigte auch sein Mandant. Auf die Frage der Richterin, warum er die Tat begangen habe, folgte eine einfache Erklärung. „Das Auto stand abgemeldet auf dem Betriebsgelände und wir hatten etwas Platzmangel. Daher wollte ich den Wagen, bis wir wieder Platz haben, verlegen“, so der 28-Jährige. „Ich wollte damit kennzeichnen, dass das Auto sozusagen mir gehört.“

Das Fahrzeug habe jederzeit auf öffentlichen Grund gestanden. „Zwar direkt an der Tankstelle, aber es sind öffentliche Parkplätze an der Straße“, erklärte sein Rechtsanwalt. Im öffentlichen Raum dürfe nur dann geparkt werden, wenn das Fahrzeug zugelassen und die TÜV-Plakette nicht abgelaufen sei. Es sei Nachlässigkeit und fahrlässiges Verhalten seines Mandanten gewesen und keine Absicht. „Der Wagen ist auch nur vom Gelände geschoben worden“, betonte der Verteidiger. Das Auto hatte zwischenzeitlich einen Motorschaden, daher habe der Mann den Wagen auch nicht nachträglich angemeldet, erklärte er auf Nachfrage der Richterin.

Mann hat eine kriminelle Vergangenheit

Der Angeklagte ist kein Unbekannter für die Richter. Wie der ehrenamtliche Bewährungshelfer Frank Rohne berichtete, kenne er den Mann bereits seit Ende 2018. Bis August 2020 habe er den Angeklagten betreut. In dieser Zeit hätten sich die beiden einmal im Monat getroffen. Im Lockdown seien sie telefonisch in Kontakt geblieben. „Er hat seine Fehler eingesehen und sein Leben dementsprechend verändert. Das hat auch dazu geführt, dass er mit der Meisterschule angefangen hat“, erzählte Frank Rohne.

Im April 2021 stellte sich dann heraus, dass der Angeklagte eine Falschaussage gemacht habe. Diese bescherte ihm nun sieben Monate Freiheitsstrafe und eine Verlängerung der Bewährungszeit, fasste die Richterin nochmal zusammen. Und dennoch: „Er hat für seinen weiteren Lebensweg Ziele und setzt diese Stück für Stück um. Wenn ich vergleiche zwischen 2018 und heute, dann sind das Welten, die dazwischen liegen“, sagte der Bewährungshelfer im Sitzungssaal.

Angeklagte kann sich keine weiteren Fehltritte leisten

Die Staatsanwaltschaft sprach sich für eine milde Strafe aus. Der Angeklagte sei geständig, was positiv sei. Laut Staatsanwaltschaft sei eine Geldstrafe daher ausreichend und 90 Tagessätze zu je 20 Euro angemessen. Am Ende wurde der 28-jährige Mann von der Richterin zu 75 Tagessätze zu je 20 Euro verurteilt. „Sie haben das Problem, dass Sie bereits einige Voreinträge haben und noch in Bewährung sind. Während der Bewährungszeit darf man keine Straftaten begehen“, mahnte die Richterin.

Diese Straftat sei zwar nicht einschlägig und auch im unteren Strafsegment angesiedelt, weitere Fehltritte dürfe er sich jedoch nicht erlauben. Beim nächsten Mal würde es nicht bei einer Geldstrafe bleiben, betonte sie.