Bei den Leuten vom Theater muss das wohl so sein: Gern euphorisiert oder tief betrübt, auf jeden Fall nervös und niemals halbherzig. So auch beim jüngsten Gespräch mit der Färbe-Dramaturgin Cornelia Hentschel und dem langjährigen Ensemble-Mitglied Elmar F. Kühling. Und die beiden machen ihren Job famos, die Erleichterung ist spürbar.

Das gilt zunächst für die unmittelbare Zukunft des Privatheaters in der Schlachthausstraße. Die Entscheidung des Singener Gemeinderats auf Verlängerung der Zuschüsse bis zur Spielsaison 2020/21 inklusive der Zustimmung zur bestehenden Ausrichtung des Theaters mit Cornelia Hentschel an der Spitze war deutlich in der Tonlage wahrnehmbar, die entsteht, wenn gleich mehrere Steine vom Herzen fallen.

Gut vorstellbar, dass das nach der coronabedingten Zwangspause auch bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Freitag, 5. Juni, spürbar wird. Milena Weber, Elmar F. Kühling und Reyniel Ostermann gehen mit jener Otto-Dix-Lesung „Weil ich weiß, so ist das gewesen, und nicht anders“ ins Reset, das im Juli vergangenen Jahres ein wesentlicher Bestandteil der Gedenkfeier zum 50sten Todestag des Malers im Bürgersaal des Singener Rathauses war.

Und die Lesung ist wahrlich keine Stangenware, was sich allein aus den Zuarbeitern ergibt: Die Collage aus Texten von und über Otto Dix wurde erstellt von Andrea Dix, Anne Overlack, Gudrun Schmidt und Wolfgang Kramer – allesamt ausgezeichnete Kenner des künstlerischen Werks und der persönlichen Lebensumstände von Otto Dix.

Bitte mit Anmeldung

Die Lesung dauert zirka 50 Minuten, der Eintritt ist entsprechend reduziert. Das Theaterrestaurant ist ab 18 Uhr geöffnet, wegen der Corona-Verordnungen wird um vorherige Anmeldung gebeten (die-faerbe.de). Maximal vier Personen aus zwei Haushalten dürfen an einem Tisch Platz nehmen, Desinfektionsmittel stehen bereit, das Abstandsgebot ist einzuhalten und ein Mund- und Nasenschutz mitzubringen.

Weitere Termine: 6., 10., 11., 12., 13. Juni, jeweils um 20.30 Uhr