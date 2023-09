Die Brille ist nicht mehr zu finden. Die Kinder werden nicht mehr erkannt. Und schon wieder gibt es eine Auseinandersetzung, weil die Geduld nicht ausreicht. All das kann vorkommen, wenn jemand von Demenz betroffen ist. Darum hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft über den diesjährigen Welt-Alzheimertag das Motto gestellt: „Demenz – die Welt steht Kopf“. Rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September findet zudem eine Woche zum Thema Demenz statt. Diese geht auf eine Initiative der Allianz für Menschen mit Demenz zurück und soll die Öffentlichkeit über das Thema Demenz informieren und für die Situation der Betroffenen sensibilisieren.

„Viele Menschen mit Demenz ziehen sich zurück: Sie finden sich nicht mehr zurecht, fühlen sich unverstanden“, berichtet Gabi Glocker vom Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau. Die Pflegewirtin, die im Seniorenbüro der Stadt Singen tätig ist, betont: „Und doch gehören Menschen mit Demenz dazu und sollen Teil der Gemeinschaft bleiben.“ Dazu bräuchten sie von uns vor allem Geduld, Verständnis und Unterstützung. Demenz bedeute nicht allein, etwas nicht mehr zu können, erläutert die Alzheimer Gesellschaft auf ihrer Internetseite. Vielmehr hätten Menschen mit Demenz viel zu geben, sie nehmen sensibel Schwingungen auf, sind humorvoll und sie wollen sich einbringen. Alle könnten etwas tun, damit Menschen mit Demenz sich aufgefangen fühlen. „Oft geht es darum, einfach mal offen über das Thema Demenz zu sprechen“, betont Christine Schabinger, die in Singen eine offene Demenz-Sprechstunde anbietet und sich beim Aktionsbündnis Demenz einbringt.

In Engen findet am 17. September um 10.30 Uhr in der Stadtkirche ein Gottesdienst zum Welt-Alzheimertag mit Rede und Gebeten der ehrenamtlichen Demenzberaterin für die Stadt Engen, Maria Elfriede Lenzen, statt. Auf dem Heinrich-Weber-Platz in Singen stehen am 20. September von 11 bis 14 Uhr Info-Tische und es besteht Gelegenheit für Gespräche mit Vertretern des Aktionsbündnisses Demenz Singen/Hegau.