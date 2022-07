Der Hohentwiel ist ein besonderer Ort für ein Konzert – und zwar für Publikum, Musiker und Veranstalter. Umso größer ist die Vorfreude auf das Hohentwiel-Festival ab dem 21. Juli. Zweimal ist das Festival nun wegen Corona ausgefallen, im Jahr davor, 2019, fand es wegen eines Felssturzes auf dem Rathausplatz statt. Nun ist es endlich wieder soweit, dass Publikum, Musiker und Bühnentechniker wieder auf den Berg gehen können.

Mit etwas Glück können SÜDKURIER-Leser eine exklusive Führung samt Konzerttickets gewinnen. Denn der SÜDKURIER öffnet Türen zu diesem besonderen Konzertort – und zwar hinter und auf der Bühne. Hier können Sie direkt an der Verlosung teilnehmen. Das ist besonders spannend, denn die Karlsbastion auf dem Hohentwiel ist alles andere als geräumig: „Es ist sehr eng da oben, das ist das Knifflige“, sagt Dieter Bös vom Konzertveranstalter Kokon Entertainment.

Dieter Bös, Geschäftsführer von Kokon Entertainment, und Stephan Freißmann, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen, vor dem Singener Hausberg Hohentwiel. Das SÜDKURIER Medienhaus und Kokon Entertainment laden Gewinner der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ zu Backstage-Führung und Konzert ein. | Bild: Paulina Daiber

Wie in den beengten Verhältnissen die Technik untergebracht wird, wo sich die Musiker hinter der Bühne aufhalten können und wie die Wege der Dienstleister laufen, all das können die Gewinner erleben. Das SÜDKURIER-Medienhaus und der Partner Kokon Entertainment legen auch ein Getränk obendrauf. Und das gibt es zu gewinnen:

Flogging Molly mit Support Acoustical South

Im Angebot sind drei ganz besondere Erlebnisse. Am Donnerstag, 21. Juli, dürfen die Gewinner hinter die Bühne schauen, auf der später die Gruppe Flogging Molly mit ihrem Mix aus Punk und irischem Folk rocken wird. Als Support ist die Band Acoustical South mit von der Partie. Die Singener Band spielt praktisch auf ihrem eigenen Hausberg.

Lea und Lotte singen auf der Karlsbastion

Am Freitag, 22. Juli, gehört die Karlsbastion zwei der Top-Künstlerinnen der jungen deutschen Pop-Generation: Lea und Lotte sind zu Gast und geben ein Doppelkonzert. Mit dabei haben sie neue Songs – und Tanzbares. Der Abend ist laut Dieter Bös von Kokon Entertainment eigentlich schon ausverkauft, für das SÜDKURIER-Gewinnspiel sind trotzdem noch Karten verfügbar.

Bausa rappt auf dem Vulkan

Den krönenden Abschluss bildet am Samstag, 23. Juli, der Rapper Bausa. Spätestens seit „Was Du Liebe nennst“ hat er seinen festen Ort auf der musikalischen Landkarte – und das gilt für den Künstler, der aus Bietigheim-Bissingen stammt, auch im Ausland.

Das Festival Das Hohentwiel-Festival ist eines der ältesten Freiluft-Festivals in der Region. Veranstalter ist seit 2020 Kokon Entertainment, doch seitdem wurde das Festival immer wieder wegen der Corona-Pandemie verschoben. Das Unternehmen mit den beiden Geschäftsführern Dieter Bös und Xhavit Hyseni hat seinen Sitz in Konstanz. Es veranstaltet auch die Konstanzer Sommerkonzerte sowie Open-Air-Konzerte im Konstanzer Bodenseestadion. Beim Vorgespräch zählt Bös auch auf, welche großen Namen bereits beim Festival rund um Singens Hausberg zu Gast waren: unter anderem Miles Davis, Al Jarreau, die Scorpions, Crosby Stills and Nash oder, erst vor ein paar Jahren, Zaz. Zum Hohentwiel-Festival gehört auch das Burgfest mit reichlich Musik und Kleinkunst. Das Burgfest wird von Kultur und Tagung Singen (KTS) organisiert. Dieses Jahr findet es am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 21 Uhr statt.

Die glücklichen Gewinner treffen sich am Donnerstag und am Samstag jeweils um 16.30 Uhr. Am Freitag beginnt die Veranstaltung schon um 16 Uhr, das ist jeweils eine halbe Stunde vor dem regulären Besuchereinlass. Treffpunkt ist am Einlass oben am Berg, bitte der Beschilderung Gästeliste folgen, dort sind die Namen hinterlegt.

Es folgt eine Führung in den Bereich hinter der Bühne mit vielen Einblicken und Anekdoten. Die Gewinner können dann gleich auf dem Singener Hausberg bleiben, denn zum Paket gehört auch der Eintritt zum Konzert. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr für Flogging Molly am Donnerstag und für Bausa am Samstag. Am Freitag beginnt der Auftritt von Lotte um 18.30 Uhr, der von Lea um 20.30 Uhr. Gewinnen können pro Abend fünf Leserinnen und Leser, die noch jeweils eine Begleitperson mitbringen dürfen.

Bei der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ können alle registrierten Nutzer von SÜDKURIER Online teilnehmen. Bei Abonnenten der gedruckten Zeitung ist der Online-Zugang im Abonnement inbegriffen (gegebenenfalls Abo-Nummer dem Kontoauszug entnehmen). Teilnahmeschluss ist am Montag, 18. Juli, um 14 Uhr.

Und wer bei der Verlosung kein Glück hat, hat die Chance, vergünstigte Tickets für zahlreiche Konzerte in der Region beim SÜDKURIER zu kaufen. Schauen Sie dafür einfach hier vorbei. Auch das Hohentwiel-Festival ist dort noch vertreten.