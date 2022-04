von Holle Rauser

Auf ins E-Auto-Wochenende hieß es für Matthias Broß aus Mühlhausen-Ehingen am vergangenen Freitag. Der Gewinner des SÜDKURIER-Jahresrückblickrätsels und seine Ehefrau Luzia verloren keine Zeit:

Zur Übergabe des E-Golfs bei der Thüga-Energie-Niederlassung Singen, die das Auto zur Verfügung stellte, reiste das Ehepaar bereits mit Gepäck und Wanderstiefeln an. Nach dem Umladen ging es direkt in den Kurzurlaub im Allgäu. Der 55-Jährige scheint ein Glückskind zu sein: Bei seiner ersten Teilnahme am Jahresrückblickrätsel hatte er gewonnen.

Mit Strom fährt das Ehepaar schon länger

Mit Strom Auto zu fahren, ist für das Ehepaar Broß nicht neu. Die beiden nutzen bereits einen E-Smart, der zuhause sogar mit Solarstrom geladen wird. „Bisher waren wir aber mehr auf Kurzstrecken unterwegs“, erzählt Broß. „Jetzt freuen wir uns, mal etwas mit mehr Power ausprobieren zu dürfen.“ Um die Leistung des Golfs richtig testen zu können, bieten sich die Allgäuer Berge an. „Die steckt er wunderbar weg“, versprach Regionalleiter Karl Mohr bei der Übergabe des Autoschlüssels.

Singen Hegau-Bike-Marathon startet am 26. Juni auf dem Rathausplatz Das könnte Sie auch interessieren

Damit unterwegs nicht der Strom ausgeht, gab es für Broß noch eine Dreingabe. „Unsere Goldcard“, scherzte Karl Mohr. Strom für 300 Kilometer konnten die Gewinner damit umsonst tanken. Die Thüga-Energie betreibt rund 40 Ladepunkte in ihrem Versorgungsgebiet, davon drei Schnelladestationen in Singen. Über die Karte können auch Ladepunkte genutzt werden, die auf der Plattform ladenetz.de aufgelistet sind. Der Verbund hat inzwischen fast 50.000 E-Tankstellen in Deutschland.

Die Mobilität der Zukunft

Bei den Mitarbeitern der Thüga-Energie in Singen sei der Golf das Lieblingsauto im Fuhrpark, erzählt Karl Mohr. Denn er sei kompakt und wendiger und habe eine satte Beschleunigung. Fünf E-Fahrzeuge sind im Fuhrpark im Einsatz. „Wir rüsten nach und nach um“, so Mohr.

E-Mobilität sei wichtig und werde auch in Zukunft immer wichtiger, ist der Regionalleiter überzeugt. Für Matthias und Luzia Broß hat sie – im Alltag mit ihrem E-Smart – und am SÜDKURIER-Gewinner-Wochenende mit dem E-Golf schon begonnen.