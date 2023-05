Singen vor 3 Stunden

Mit 70 Sachen über die Radrennbahn: Spitzensportler zeigen bei Weltcup in Singen, was sie können

„Das sieht man sonst ja nur im Fernsehen“, sagt eine Zuschauerin am Pfingstwochenende in Singen, denn beim Weltcuprennen gehen Spitzensportler aus 26 Nationen an den Start. Die dabei gezeigten Leistungen beeindrucken.