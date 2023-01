Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Georg-Fischer-Straße einen Unfall gebaut. Wie die Polizei informiert, stieß ein 30 alter Mann beim Ausparken mit seinem Wagen mit der Anhängerkupplung seines Autos an ein geparktes Wohnmobil. Dabei verursachte er einen Schaden von rund 2000 Euro.

Polizisten bemerken deutlichen Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 30-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Blutalkoholgehalt von mehr als 2,4 Promille. Der junge Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben und sein Auto stehenlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.