Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer ist am Montagmittag in einen Unfall auf der Einmündung der Laubwaldstraße zur Georg-Fischer-Straße in Singen verwickelt worden. Ihm wurde laut Polizeibericht gegen 14 Uhr von einem 40-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der von der Laubwaldstraße kommend nach rechts auf die Georg-Fischer-Straße abbiegende Fahrer habe dabei die Vorfahrt des bereits auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Güterstraße fahrenden Mercedes missachtet. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Singen Kurioser Zusammenstoß: Hund bringt Radfahrer zu Fall Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 75-Jährigen allerdings Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille habe den Verdacht bestätigt. Der Mann musste neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.