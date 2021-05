Um Teilnehmer für den Sponsorenlauf der Lebenshilfe für den BeTreff zu gewinnen, nutzt Michael Fleiner auch freundschaftliche Kontakte zu Weltklasse-Athleten: „Ich bin glücklich und stolz, dass ein Olympiateilnehmer für die Lebenshilfe läuft“, freut er sich darüber, dass auch Marathonläufer Richard Ringer mitmacht. Am 8. Mai wird der elfmalige Deutsche Meister und zweimalige Gewinner der Bronzemedaille bei Europameisterschaften auf der Bahn für den Be-Treff gesponserte Kilometer einlaufen. Mit auf die selbstgewählte Strecke gehen auch die drei Topläufer der Region: Florian Röser, Jens Ziganke und Benedikt Hoffmann. Michael Fleiner wird den Lauf auf dem Mountainbike begleiten.

Sechs Jahre lang war er Moderator des Sponsorenlaufs, dann kam das Verbot wegen Corona, und Fleiner wurde zum Initiator der virtuellen Läufe. In diesem Jahr können neben Läufern auch Radler, Walker, Inliner oder Schwimmer mitmachen. „Bis einschließlich 28. Mai zählen alle Arten von sportlicher Bewegung“, sieht Michael Fleiner die Vorteile einer virtuellen Veranstaltung. Teilnehmer können selbst wählen, wann, wo und wie oft sie starten. Zudem seien auch Menschen angesprochen, die nicht im Hegau wohnen.

Teilnahme und Spendenkonto Wer sich nicht aktiv beteiligen will, kann Sportler mit einem festen oder selbst gewählten Betrag pro Kilometer sponsern. Anmeldungen für den Lauf unter www. lebenshilfe-singen.de/veranstaltungen. Spendenkonto: Lebenshilfe Singen-Hegau e.V., Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN: DE33 6925 0035 0003 5020 02

Fleiner selbst tritt seit 1. Mai in die Pedale. Täglich legt er 80 bis 100 gesponserte Kilometer zurück. Am 8. Mai wird er im Anschluss an den Lauf von Richard Ringer gemeinsam mit Clemens Fleischmann nochmals auf eine Vier-Stunden-Tour auf dem Mountainbike starten. Die Aktion läuft bis zum 28. Mai, bisher sind 70 Teilnehmer gemeldet. Fleiner möchte alle sportlich Aktiven zum Mitmachen motivieren. Denn der Sponsorenlauf ist für den Verein Lebenshilfe eine der größten Einnahmequellen.