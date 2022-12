Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Laut Polizeiangaben steht ein Wohnhaus in Flammen. So ist die aktuelle Lage in der Pomeziastraße.

Tragischer Brand kurz vor Weihnachten: In der Pomeziastraße in der Singener Nordstadt stand am Montagabend ein Einfamilienhaus samt Anbau in Flammen. Schon von Weitem war eine mehrere Dutzend Meter hohe Rauchsäule über dem Singener Himmel zu sehen: