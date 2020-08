Bei einem Streit am Samstag gegen 4.45 Uhr in der Hauptstraße sollen zwei Männer laut Polizei mit einem Messer verletzt worden sein. Sie hätten sich, wie es im Polizeibericht heißt, in eine Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und zwei 34 und 24 Jahre alten Männern im Bereich eines Wettbüros eingemischt.

Laut Polizei habe der Jüngere die beiden Älteren nach Zigaretten gefragt. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 24-Jährige den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge ein Messer gezogen und einen 21-Jährigen sowie einen weiteren 19-Jährigen im Bereich des Kopfes leicht verletzt haben. Einer Streife des Polizeireviers sei es gelungen, die Flucht der beiden Tatverdächtigen zu vereiteln und sie vorläufig festzunehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen sie wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung.