Leicht verletzt wurde eine 40-jährige Autofahrerin laut Polizei bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Kreuzung von Ekkehard- und Alpenstraße in Singen. Wie die Polizei mitteilt, habe ihr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der Mann sei in seinem Mercedes CLK von der Alpenstraße gekommen, als es auf der Ekkehardstraße zur Kollision kam.

Eine Aufnahme ins Krankenhaus sei für die 40-jährige Toyota-Fahrerin nicht erforderlich gewesen. Den Schaden am Mercedes bilanziert die Polizei auf rund 3000 Euro, am Toyota auf etwa 1000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.