Die Beratungsplattform für Bau-und Immobilienthemen geht am Wochenende, 10. und 11. Oktober, in der Stadthalle Singen in die 13. Runde. Die meinZuhause! Hegau richtet sich an alle Bau-und Immobilieninteressierten in der Region. Die Themenbereiche reichen von Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Baustoffe-und Bauelemente, über Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, Einbruchschutz und Sicherheit sowie Wohnen und Garten. Antworten rund ums bestehende oder geplante Zuhause liefern an beiden Messetagen über 45 renommierte Unternehmen aus der Region, welche ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Abgerundet wird die Messe durch ein abwechslungsreiches und informatives Vortragsprogramm. An beiden Tagen stehenverschiedene Referenten Rede und Antwort zu Bau-und Immobilienthemen. Diese Expertengeben beispielsweise Tipps und Tricks zu „Alles zum Thema Altbausanierung! Fördermittel, gesetzliche Auflagen, Praxistipps“, „Die optimale Baufinanzierung – richtig finanzieren, Fehler vermeiden“, „SILVACOR -Ziegel trifft Holz: Ökologie pur“ oder „Tipps und Tricks für Immobilienverkäufer und -käufer“. Des Weiteren liegen Fachmagazine zur kostenfreien Mitnahme aus und lösen die letzten Fragezeichen auf. Die Polizei als neutrale Beratungsstelle leistet als Aussteller an beiden Messetagen Aufklärung zum sicheren Zuhause. Alle vier Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt. Nach den Erfahrungen der Polizei können mit mechanischer Sicherheitstechnik bis zu 90 Prozent der Einbrüche verhindert werden. Über alle sicherheitsrelevanten Möglichkeiten sowie Fördermittel zum Einbau einbruchhemmender Produkte informiert das Polizeipräsidium Konstanz.

Ein weiteres Highlight ist die große Exposéwand auf der meinZuhause! Hegau. Eine Vielzahl an Exposés geben einen beeindruckenden Überblick über die Immobilienangebote der Region. Die Exposéwand präsentiert Top-Immobilienangebote und stellt sowohl aktuelle Angebote als auch Vorankündigungen von geplanten Objekten vor. Der Besucher kann hier in Ruhe eine Vorauswahl interessanter Kauf-und Mietobjekte treffen und sich im Anschluss die Detailinformationen am jeweiligen Messestand im persönlichen Gespräch einholen.Die Bedeutsamkeit der meinZuhause! Hegau wird dadurch deutlich, dass der Oberbürgermeister von Singen Bernd Häusler um 9.45 Uhr die Bau- und Immobilienmesse feierlich eröffnet. Mit dem Online-Terminvereinbarungs-Tool auf der Messewebsite können vorab bequem Gesprächstermine mit Ausstellern vereinbart werden. Die Nutzung ist kostenlos, ermöglicht eine optimale Planung des Messebesuchs und verhindert lange Wartezeiten an den Messeständen der Aussteller. Besucher wählen einfach das gewünschte Unternehmen in der Ausstellerliste aus und klicken dieses an.

meinZuhause!

Am 10./11. Oktober , 10 bis 17 Uhr, in der Stadthalle Singen.

, 10 bis 17 Uhr, in der Stadthalle Singen. Die Tageskarte kostet 4 Euro, im Vorverkauf (bis 1 Tag vor der Veranstaltung) 3 Euro.

kostet 4 Euro, im Vorverkauf (bis 1 Tag vor der Veranstaltung) 3 Euro. Aussteller: 45 renommierte Untenehmen aus der Region werden ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Termine mit Ausstellern können vorab vereinbart werden.

45 renommierte Untenehmen aus der Region werden ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Termine mit Ausstellern können vorab vereinbart werden. Vorträge: Ein umfangreiches Vortragsprogramm erwartet die Besucher an beiden Tagen. Themen sind unter anderem Einbruchschutz, Altbausanierung, Immobilien-Rente, Baufinanzierung und Solarstrom.

Ein umfangreiches Vortragsprogramm erwartet die Besucher an beiden Tagen. Themen sind unter anderem Einbruchschutz, Altbausanierung, Immobilien-Rente, Baufinanzierung und Solarstrom. Sicherheit/Hygiene: Das Konzept beinhaltet unter anderem regelmäßige Reinigung aller Oberflächen und kontinuierliche Belüftung.

Ticketreservierung, Terminvereinbarung mit Ausstellern, detailliertes Vortragsprogramm und mehr zum Hygienekonzept unter:

http://www.meinzuhause.ag/hegau