Die meinZuhause! Hegau, ist die Beratungsplattform für Bau- und Immobilienthemen. Sie geht am Wochenende, 7./8. Oktober in der Stadthalle in Singen in die 16. Runde.

Beratung und Information

Die Messe richtet sich an alle Bau- und Immobilieninteressierten in der Region. Das breite Spektrum der Themen umfasst Hausbau, Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, sowie Einbruchschutz und Sicherheit. Ferner ist sie eine einzigartige Plattform für alle, die sich für ihre aktuellen oder zukünftigen Wohnprojekte inspirieren lassen und kompetente Beratung wünschen. Die Unternehmen bieten eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen und stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.

Informative Vorträge

Ein abwechslungsreiches, informatives Vortragsprogramm ergänzt die Messe. An beiden Tagen stehen Referenten Rede und Antwort zu Bau- und Immobilienthemen. Sie beraten zu Themen wie „energetische Sanierung“, „Ich brauche eine neue Heizung – was tun?“, „Lieber aufgeweckt finanzieren als schlaflos vor Sorgen!“ oder „Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien – Projekte aus der Region“. Außerdem wird eine Haus-Check-Zustandsanalyse angeboten oder über die Möglichkeit einer Carbon Heizung als Alternative zu Wärmepumpe, Öl-, Gas-, oder Pelletsheizung referiert. Über alle sicherheitsrelevanten Möglichkeiten sowie Fördermittel zum Einbau einbruchhemmender Produkte informiert die Kriminalpolizei Konstanz als neutrale Beratungsstelle.

Immobilien in der Region

Ein weiteres Highlight ist die große Exposéwand auf der meinZuhause! Hegau. Eine Vielzahl an Exposés geben einen beeindruckenden Überblick über die Immobilienangebote der Region. Die Exposéwand präsentiert Top-Immobilienangebote und stellt sowohl aktuelle Angebote als auch geplante Objekte vor.

Wer sich umfassend informieren, wichtige Kontakte knüpfen und neue Impulse für das eigene Wohnprojekte sucht, ist auf der meinZuhause! Hegau richtig. Ihre Bedeutung unterstreicht feierliche Eröffnung durch Oberbürgermeister Bernd Häusler am Samstag um 9.45 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene.

Weitere Infos/Vortragsprogramm: http://www.meinzuhause.ag/hegau