Am Freitagabend, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, hat ein Unbekannter mehrere Autos auf der Steißlinger Straße beschädigt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Unbekannte zerkratzte fünf auf den Anwohnerparkplätzen der Hausnummer 2 geparkte Autos und verursachte dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Täter kratzte jeweils einen faustgroßen Stern in den Lack der Wagen. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, entgegen.