Die Technischen Dienste der Stadt sollen durch eine digitale Neuerung viel Zeit und Energie sparen. Es geht um die quasi automatische Dokumentation der vorgenommenen Arbeiten, wie die die Stadt in einer Pressemitteilung informiert.

Die Straßenreiniger, Grünpfleger, Handwerker und Co. arbeiten seit neuestem mit modernen Tablets und einer speziellen App. Der Vorteil: Die Arbeitsleistungen können nun direkt am Einsatzort erfasst werden, freut sich Projektleiter Simon Bayer. „Das bisherige System war fehleranfällig, zeitraubend und damit teils demotivierend für die Mitarbeiter. Die mobile App zur Leistungserfassung reduziert den administrativen Aufwand der Kollegen und macht unseren Fachbereich deutlich flexibler“, wird Bayer in der Pressemitteilung zitiert.

App statt Rapportzettel

Bisher mussten die Kollegen am Ende des Tages ihre Tätigkeiten aufwändig per Rapportzettel dokumentieren: Wo war ich eingesetzt? Welche Arbeiten habe ich durchgeführt, welche Maschinen oder Werkzeuge benutzt? Bin ich den Dienstwagen gefahren oder war ich nur Beifahrer? Anschließend wurden die Zettel gescannt, in mehreren Schritten bearbeitet und zur Auswertung übermittelt, wie die Stadtverwaltung in der Presse-Info weiter erklärt.

Mit der App können nun zum Beispiel die Kontrollfahrten des Winterdienstes rechtssicher dokumentiert werden und die Spielplatzkontrolleure Schäden direkt per Foto melden. Zudem sind die Mitarbeiter bei ihren Einsätzen häufig erster Ansprechpartner der Bürger vor Ort und könnten mögliche Beschwerden künftig per App umgehend an die Zuständigen melden.