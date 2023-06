Mit einem vielfältigen Musik- und Aktionsprogramm geht es nur eine Woche nach dem Stadtfest in der Singener Innenstadt gleich weiter: Am kommenden Samstag, 1. Juli, startet das dreimonatige Sommerprogramm, das im vergangenen Jahr unter dem Titel „Herzlich Willkommen“ Besucher in der Stadt begeistern sollte. In diesem Jahr wird es internationaler: „singenlovesme“ lautet das englischsprachige Motto 2023 – zu deutsch: Singen liebt mich.

Jeden Samstag wird etwas Neues geboten

Bis Ende September wird die Innenstadt an allen Samstagen zwischen 11 und 14 Uhr wieder zur Bühne, mit Musik, Akrobatik- und Stelzenkünstlern und auch zum „Gute Laune Tag“ speziell für Kinder- und Jugendliche erwartet die Besucher und Besucherinnen wieder ein buntes Sommer-Unterhaltungsprogramm wie in den vergangenen drei Jahren. Die Macher um Claudia Kessler-Franzen und Wilfried Trah vom Standortmarketingverein Singen aktiv freuen sich schon auf die meist farbenfrohen Veranstaltungen.

Das ist an den fünf Samstagen im Juli geplant Zum Auftakt am Samstag, 1. Juli, hat der Musikverein Friedingen ein Musikfest mit verschiedenen Kapellen organisiert. „Wir feiern unser 125. Jubiläum in Singen und wollen die Stadt erklingen lassen“, sagte Vorsitzender Florian Neurohr bei der Vorstellung. Am 8. Juli heißt es Spiel, Sport und Spaß für junge Besucher. Mit dabei ist auch die Caritas, die in Zusammenarbeit mit dem Tafelverein und dem Verein Kinderchancen neben einem Flohmarkt auch das Remstaler-Figurentheater nach Singen bringt. Am 15. Juli geht die Bach Connection musikalisch auf Tour durch die Innenstadt. Am 22. Juli bringen die hellen Töne des Poppele-Fanfarenzugs die Innenstadt zum Klingen. Zum Abschluss des Monats am 29. Juli werden mit Flower-Power farbenprächtigen Stelzenkünstler durch die Straßen ziehen. Unter dem Motto „Summer in the City“ spielt Hans Wöhrle mit seiner Combo, für die Samstage im August hat Wöhrle mit vier Bands ein musikalisches Potpourri auf den roten Teppich geholt. Am abwechslungsreichen Sommerprogramm beteiligen sich auch weitere Singener Vereine. (ros)

Die Bach Connection wird wieder quer durch die Innenstadt für musikalische Unterhaltung sorgen. | Bild: Singen aktiv

Als großen Erfolg verbuchen die Organisatoren die Innenstadt-Aktionen der Vorjahre. Die diesjährige Aktion wird wieder gefördert: Wie Wilfried Trah als Vorsitzender von Singen aktiv bei der Vorstellung berichtete, habe sich die Stadt wieder mit Singen aktiv, dem City Ring, der iG Singen Süd und dem Cano zusammengeschlossen und erhielt nach Bewerbung um das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ein Zusage, dass das Programm finanziell unterstützt wird.

„Im Zentrum aller Aktivitäten steht eine herzliche Willkommenskultur, zugleich wollen Handel und Gastronomie ihre Leistungsstärke sichtbar und erlebbar machen“ so Trah. Es sei wichtig, die Innenstadt als Treffpunkt zu pflegen und weiter auszubauen, das bestehende Angebot zu erhalten und die Frequenz zu erhöhen.

Auch Stadtrat unterstützt Projektfinanzierung

Dem stimmt Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler zu, eine Innenstadt sterbe ohne Frequenz aus. Er betonte, dass die Innenstadt dem Gemeinderat wie auch den Akteuren sehr am Herzen liegt. Daher hätten die Räte der Co-Finanzierung von 25 Prozent für das Bundesförderprogramm sofort zugestimmt. Um nach außen sichtbarer zu werden, wurde die Kampagne „singenlovesme“ entwickelt, die auf die vielen Aktivitäten in der und für die Innenstadt aufmerksam machen soll.

Um der Stadt auch digital ein Gesicht zu geben, wurde dazu ein Instagram-Account eingerichtet, wo Nutzer mitteilen können, was ihnen gefällt und was verbessert werden könnte.

Für Alexander Kupprion, Vorsitzender des City Rings, hat der Handel eine große Bedeutung, und eine gute Frequenz sei lebenswichtig. Wegen des großen Angebots kämen die Leute gern und wollten etwas erleben. Es gebe keinen Grund zum Jammern, denn mit der Stadt habe der Handel einen starken Partner, sagt er auch mit Blick auf die Südstadt. Kupprion sieht die Situation im Handel sportlich: „Wir sind auf einem Marathon und nicht im Sprint.“