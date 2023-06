Der Blick auf die Fassade ist beim C&A-Gebäude derzeit noch möglich. Doch schon bald sollen dort Pflanzen die Sicht einschränken, da die Fassade an der Freiheitstraße begrünt wird. Derzeit werden die Vorarbeiten gemacht, damit die Pflanzen dort in Trögen wachsen können. Eine Gruppe von rund 30 Interessierten erfuhr dies bei einem Rundgang am C&A-Gebäude mit dem Architekten Philipp Kupprion, zu dem die Initiative Stadtgrün eingeladen hatte.

Die Ziele der Initiative Stadtgrün Die Initiative Stadtgrün ist eine Gruppe von Singener Bürgerinnen und Bürgern, die der Wunsch eint, mehr Grün in die Stadt zu bringen. „Blühende Gärten, begrünte Häuser, bepflanzte Rabatten und Kübel, schattenspendende Bäume und Bänkle zum Ausruhen im Park – das erfreut die Menschen und hilft obendrein der Natur!“ so die Initiatorin Regina Henke. Wer bei der Initiative mitmachen will, kann sich bei Regina Henke melden, Telefon 07731 949273, per E-Mail an: regina_henke@outlook.de melden.

Bevor die Gruppe zu den markanten Punkten in der Stadt lief, wo Fassadenbegrünung schon realisiert wurde, erläuterte Philipp Kupprion kurz die Planungen zum Areal „Grüner Wohnen“. Die Sprecherin der Initiative Stadtgrün, Regina Henke, stellte den Architekten als „Pionier in Sachen Fassadenbegrünung“ vor, denn schon am Gebäude des ehemaligen Central-Kinos über der heutigen Eisdiele/Pizzeria Gentile beim Hauserbrunnen gibt es seit geraumer Zeit eine Fassadenbegrünung. Und ganz neu ist auch ein kleiner Teil der Fassade beim Alnatura begrünt, wie die Teilnehmer der Führung erfuhren.

Architekt Philipp Kupprion (links) erläutert Details über das Bauvorhaben „Grüner Wohnen“. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Zurück zum Projekt „Grüner Wohnen“ hinter dem C&A-Gebäude: „Mein Vater konnte das Grundstück hinter dem C&A erwerben“, sagt Philipp Kupprion, der als Architekt die Planung übernommen hat. Solche Baulücken zu bebauen, sei allemal sinnvoller, als neu auf der grünen Wiese zu bauen. „Wir wurden sehr vom Bauamt unterstützt“, lobt Kupprion. Insgesamt entstehen bei dem Projekt 55 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten sowie rund 100 Stellplätze, davon sind 45 öffentlich und der Rest ist für die Bewohner.

Mit dieser begrünten Fassade über dem Eiscafé beim Hauserbrunnen war Philipp Kupprion quasi Pionier bei Fassadenbegrünungen in Singen. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Philipp Kupprion plant seine Projekte nach folgendem Leitsatz: „Jede Bauaufgabe bietet die Chance, einen positiven Fußabdruck in der gebauten Umwelt zu hinterlassen.“ Beim Projekt „Grüner Wohnen“ werde daher sehr viel Wert darauf gelegt, in diesem Sinne zu bauen, wovon sich die Teilnehmer des Rundgangs überzeugen konnten.

Projekt und Person Philipp Kupprion wurde 1983 in Singen geboren und studierte an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) in Konstanz Architektur. Sein eigenes Büro eröffnete er im Jahr 2016. Die Stadtwohnungen am Standort Freiheitstraße 19 haben Wohnflächen von 45 bis 94 Quadratmetern. Die Wohnebenen des zweiten, dritten und vierten Geschosses können über einen Lift erreicht werden. Die Wohnungen in den Holzhäusern sind bereits alle verkauft. Im zweiten Bauabschnitt, der bis Ende 2023 fertig sein soll, gibt es noch Wohnungen zu erwerben. Die Vermarktung läuft über Kupprion Immobilien. (sgr)

Rund um den dreigeschossigen Block in Holzbauweise auf dem Dach von C&A, dessen 18 Wohnungen bereits bezogen sind, wachsen die Sedum-Pflanzen inzwischen gut. „Wir haben eine Mauerpfeffer-Art gepflanzt, die sehr robust ist“, sagte Kupprion. Die Pflanzen können betreten werden und haben eine spezielle, zwölf Zentimeter dicke Substratschicht zum Wachsen. Die Flächen werden von Gärtnern fachgerecht gepflegt, so Kupprion.

Muss da ständig jemand gießen? Nein

Bei der Bewässerung setze man auf so wenig Technik wie nötig. „Die Pflanzen, die an der Fassade von C&A bald gepflanzt werden, holen sich das Wasser aus den Trögen“, so Kupprion. Das Dach sei auch so eine Art Zisterne, denn für eine Zisterne im herkömmlichen Sinne sei kein Platz gewesen. Nicht nur die Fassade des bestehenden C&A-Gebäudes wird begrünt, sondern auch das Gebäude an der Ecke Heinrich-Weber-Platz/Theodor-Hanloser-Straße.

So soll die Fassade beim C&A einmal aussehen, wie dieser Entwurf des Architekturbüros Kupprion zeigt. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Hinter den später begrünten Nischen sind die Laubengänge als Zugang zu den Wohnungen. Im Innenbereich werden nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts im Rahmen eines Begrünungskonzeptes auch Totholzflächen und Anhügelungen angelegt, damit Lebensraum für Insekten entstehen kann.

Für die Begrünung gab es einen kleinen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro aus dem Programm „GrünImpuls“ von der Stadt Singen, wie die Naturschutzbeauftragte Sindy Bublitz sagte. Diese Förderung reiche allerdings bei Weitem nicht aus, um so etwas zu realisieren. Auch an den Garageneinfahrten soll die Fassade begrünt werden, sagt Kupprion. Nach der Führung zeigte sich Teilnehmerin Claudia Denzel ganz begeistert. „Das ist wirklich ein Platz, der gut zu bebauen ist“, so die Friedingerin.