Die Tageseinrichtungen für Kinder aller Träger sollen in Singen mit einer Änderung der Betriebskosten-Förderrichtlinie mehr Flexibilität bei der Abrechnung von unterschiedlich qualifiziertem Personal bekommen. Im Ausschuss für Jugend, Soziales und Ordnung stellte die Abteilungsleiterin für Kindertageseinrichtungen, Leonie Braun, die geplanten Änderungen vor.

„Wegen des großen Fachkräftemangels soll der Träger zukünftig selbst entscheiden, wie er seine Fachkräfte bei den Personalkosten abrechnet“, so Braun. Die Förderung der Personalkosten ist in Paragraf 8 der Förderrichtlinie geregelt. Bisher war es notwendig, die Mitarbeiter nach dem Kitagesetz als pädagogische Fachkräfte einzustellen und abzurechnen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Über diese wird am 28. November auch noch in der Gemeinderatssitzung abgestimmt.

Starker Fachkräftemangel gibt es schon länger

In Singen übersteigt der Personalschlüssel pro Gruppe und Kita aber die gesetzlichen Vorgaben für den Mindestpersonalschlüssel, erläuterte Leonie Braun. Damit können Träger nun durch diese Differenz den Personaleinsatz selbst flexibel wählen. Damit einher geht, dass auch nicht-pädagogisches oder nicht-qualifiziertes Personal zum Einsatz kommen kann – womöglich um dem schon länger spürbaren starken Fachkräftemangel im Bereich des Kita-Personals zu begegnen.

Die Träger werden in der neuen Richtlinie außerdem aufgefordert, ihre Gruppen bis zur erlaubten Größe zu belegen und auch die maximale Anzahl an Auszubildenden selbst zu bestimmen. Man geht jedoch davon aus, dass diese Ausbildungsstellen nicht alle besetzt werden können. „Bereits im Juli hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Zahl der Schließtage auf maximal 32 Tage festgelegt wird“, erinnerte Leonie Braun. Wegen der sehr angespannten Lage – sprich zu wenig Kitaplätzen – wurde die Möglichkeit der Betreuung auswärtiger Kinder von Mitarbeitenden beendet. Bereits seit 2021 läuft die Platzvergabe zentral über die Stadtverwaltung. Die Ausschussmitglieder stimmten den Änderungen einstimmig zu.