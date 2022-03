Obwohl das Kreisimpfzentrum (KIZ) seine Tore in der Stadthalle bereits vor Monaten geschlossen hat, wirkt es sich nachhaltig auf die Bilanz des städtischen Eigenbetriebs Kultur und Tagung Singen (KTS) aus. Wie Geschäftsführer Roland Frank im jüngsten Betriebsausschuss mitteilte, habe das KIZ zu einer Steigerung der Erträge um mehr als einer halben Millionen Euro geführt.

Neun Monate lang, von Januar bis September 2021, war das KIZ in der Stadthalle untergebracht. Laut Frank hätten sich in dieser Zeit 106.000 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. SÜDKURIER-Recherchen haben im Sommer 2021 ergeben, dass sich die monatliche Miete der Stadthalle auf 67.330,20 Euro beläuft.

Rekord bei den Tagungen

Rechnet man die Einnahmen über die neun Monate zusammen, ergeben sich alleine durch die Miete knapp 480.000 Euro für die Stadt Singen. „Durch das KIZ können wir schon jetzt sagen, dass die Jahre 2020 und 2021 keine finanzielle Katastrophe für die KTS werden“, so Frank weiter. 2020 konnte sogar ein kleiner Rekord verzeichnet werden: 210 Tagungen fanden in der Stadthalle statt. Laut Frank lag das daran, dass viele Mitgliederversammlungen in die Stadthalle auswichen, weil dort die damals geltenden Abstandsregelungen einzuhalten waren.

Wie geht es nun weiter? KTS-Chef Frank gibt sich vorsichtig optimistisch. Das Jahr 2022 sei mit sehr viel Schwung gestartet. Die zwei Neujahrskonzerte seien beispielsweise ausverkauft gewesen. Auch wenn nur die Hälfte der Plätze besetzt werden durfte. Und so soll es weitergehen: Laut Frank seien aktuell zum jetzigen Standpunkt bereits 128 Veranstaltungen in der Stadthalle geplant. Im Vergleich dazu: Im gesamten Jahr 2021 waren es 121. „Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder mehr Veranstaltungen umsetzen dürfen“, sagte Frank.

LED-Lampen mussten warten

So erfreulich die Unterbringungen des KIZ finanziell für die KTS war, es sorgte auch für Verzögerungen bei den Instandhaltungen. So sei laut Roland Frank die eigentlich für den Sommer 2021 angedachte Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED-Lampen auf dieses Jahr verschoben worden. Laut Frank belaufen sich die Kosten hierfür auf rund 400.000 Euro. „Dies führt natürlich auch dazu, dass das Ergebnis 2021 besser ausfallen wird“, sagte er. Die Ausschreibung der Arbeiten sei bereits erfolgt, eine Umsetzung sei für diesen Sommer vorgesehen.

Angelika Berner-Assfalg (CDU) hoffe, dass die Stadthalle 2022 endlich wieder durchgängig mit Kunst und Kultur gefüllt sein werde. „Denn dafür ist sie da“, sagte sie. Auch für Isabelle Bühren-Brauch (Grüne) sei die Stadthalle mit einem weinenden und einem lachenden Auge durch die Pandemie gekommen: „Durch das KIZ haben wir etwas Positives bewirken könne, aber wir haben als Stadt einen Kulturauftrag. Wir müssen die Kultur wieder beleben.“