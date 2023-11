Im kommenden Frühjahr können sich hoffentlich viele Bürger über lila blühende Krokusse in der Stadt Singen freuen: Zusammen mit Kindern von sechs Grundschulen, einer Realschule und dem B-Treff wurden im Oktober mehr als 5000 Krokuszwiebeln in den jeweiligen Umgebungen eingepflanzt. Es handele sich dabei um die Krokuspflanzaktion, eine Kooperation zwischen den Schulen und der kommunalen Wählervereinigung SÖS (Singen ökologisch und sozial), so Stadträtin Silke Stockebrand. Finanziert sei diese Aktion zum Großteil durch die SÖS, aber auch durch Spendengelder, die an zwei Samstagen in der Fußgängerzone gesammelt worden seien. Dabei sei ein Info-Stand aufgestellt worden, der auf die Aktion aufmerksam gemacht habe, und es seien 1000 Krokusse an die Passanten verschenkt worden, so Stockebrand.

Hintergrund der Pflanzaktion sei es, mit den Krokussen die Wildbienen bei ihrer Nahrungssuche zu unterstützen. Frühblüher wie der Krokus seien eine wichtige Nahrungsquelle für die Wildbienen, die dann auch wieder ihre Larven füttern könnten, erklärte Silke Stockebrand den Schülern zweier Klassen der Johann-Peter-Hebelschule. Die Schüler durften bei der Aktion etwa 400 Krokusse einpflanzen. Um die Krokuszwiebeln in den harten Boden einzusetzen, benutzten sie aus Holz gefertigte Pflanzstöcke, die von einer Technikklasse der Schule gebaut wurden, so Stadträtin Birgit Kloos. Das Team sei schon zum zweiten Mal an der Johann-Peter-Hebelschule zum Pflanzen dagewesen, mit den anderen Schulen seien es zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Pflanztage gewesen, sagte Silke Stockebrand. Stadträtin Birgit Kloos brachte ein kleines Modell einer Krokuspflanze mit, damit sich auch die Jüngsten ein Bild von der fertigen Pflanze machen konnten.

Die Krokusse würden mit ihrer später hellvioletten Blüte nicht nur hübsch aussehen – sie würden sich darüber hinaus auch besonders gut zum Pflanzen eignen, so Stockebrand. Normalerweise hätten Krokusse noch grüne Blätter, wenn sie verblühen. „Sie brauchen die Nährstoffe in den Blättern, um wieder im nächsten Jahr auszutreiben“, sagte sie. Wenn zum Beispiel ein Rasenmäher die Blätter abschneide, seien die Zwiebeln stark geschwächt, erklärte Stockebrand. Diese spezielle Krokussorte hätte jedoch alle Nährstoffe schon eingelagert, sodass sie die Blätter nicht brauche, so Stockebrand weiter. „Die Krokusse vermehren sich auch, jede Zwiebel kann fünf Ableger haben“, fügte Birgit Kloos hinzu.

Die ersten blühenden Krokusse seien im März zu erwarten, es würde jedoch von der Temperatur abhängen, sodass es im Fall konstanter Temperaturen von über fünf Grad auch schon früher zum Blühen kommen könnte, sagte Silke Stockebrand. So könnten auch die Wildbienen schon früh von den Krokussen profitieren.