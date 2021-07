von Nicola Westphal

Gerd Zahner hat ein neues Theaterstück geschrieben. Der 1957 in Singen geborene, studierte Rechtsanwalt und Theaterkritiker verfasste zahlreiche Theaterstücke und Romane. Sein erster Roman Goster, von Didi Danquart verfilmt, wurde auf dem Münchner Filmfest gezeigt und für den Grimme-Preis nominiert. Seine Theaterstücke haben eines gemeinsam, sie nähern sie sich thematisch einem Stück heimatlicher Zeitgeschichte. Zahner bearbeitete Stoffe aus seiner direkten Umgebung, aus Singen und Konstanz, nähert sich dabei auf eine eindringliche Weise, verwandelt eine Außenansicht zur Innenansicht, lässt das Publikum in die Charaktere und Situationen eintauchen. So auch bei seinem neuen Stück Max Maddalena 36, für das er mit Lisa Funk, Anna Hertz und Leander Kämpf wieder ein bewährtes Ensemble gewinnen konnte.

„Gerd hat uns das Stück gemeinsam mit einem Stapel Recherchematerial aus dem Singener Stadtarchiv in die Hand gedrückt“, erzählt Anna Hertz, „mit den historischen Daten konnten wir uns dem Stück noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise annähern.“ Wichtig war der Schauspielerin und Theaterpädagogin, dass sie die Inszenierung gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen entwickelt: „Wir kennen uns gut und schätzen uns. Es ist daher bereichernd, sich solch einem komplexen Thema als Team zu nähern. Schließlich haben wir alle einen anderen Hintergrund, sowohl vom Alter und der Lebenserfahrung her, wie auch künstlerisch.“

Aufführung am Originalplatz

Max Maddalena 36 handelt von der Geschichte der Singener Max-Maddalena-Straße, der heutigen Harsenstraße, ihrer Identität und den Menschen. Es ist ein Gedenken an den von der NS-Justiz zu lebenslänglicher Zuchthaushaft verurteilten und hingerichteten Gewerkschafter und Reichstagsabgeordneten Maximilian (Max) Maddalena, einem deutschen Kommunisten und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus.

Harsenstraße wird zur Theaterbühne

Die in Singen nach ihm benannte Straße wurde 1959 laut Gemeinderatsbeschluss wieder in Harsenstraße umbenannt. Das war damals nicht ungewöhnlich, denn in Zeiten des Kalten Krieges wurde vielen Opfern des Naziregimes, die Kommunisten waren, ihre Ehre aberkannt. Die Geschichte rund um Maddalena, sowie die Familie Harlander, deren Mitglieder wegen Fluchthilfe ins KZ kamen oder inhaftiert wurden, wird am Originalschauplatz aufgeführt. Bei den Probearbeiten kam das Ensemble mit den Menschen in Kontakt, die mittlerweile in der Harsenstraße leben, unter anderem mit einem Zeitzeugen. Der wusste noch wo die einzelnen Akteure aus dem Schauspiel gelebt haben, konnte sich an Einzelheiten erinnern. „Seine Erzählungen haben uns sehr beeindruckt und uns noch einmal neue Impulse gegeben“, berichtet Leander Kämpf.

Schaukelnde Kinder sind ein wichtiges und reflektierendes Element der Inszenierung. „Erinnern ist schaukeln, vor und zurück, unten und oben, vergangen und morgen, in einem Augenblick“, erklärt Lisa Funk das dramaturgische Element. Vom Boden losgelöst, sozusagen über den Dingen schwebend, und nach dem Motto Kindermund tut Wahrheit kund, betrachten die Kinder die Straße und kommentieren das Geschehen direkt, ohne Umschweife. Dabei gibt es durchaus anarchische Momente. Bei den dargebrachten Soldaten- und Volksliedern wird das Ensemble von Musiker Reinhard Stehle unterstützt. Max Maddalena 36, ein Theaterstück für Jugendliche und Erwachsene, Zeitzeugen, Heimat- und Geschichtsinteressierte, wird Open-Air auf der Kreuzung der Harsenstrasse/ Lessingstraße aufgeführt. Die Botschaft des Autors und der Schauspieler: „Wir wollen diese kurze Straße mit so vielen großen Leuten bei ihrem wahren Namen nennen: Max Maddalena!“