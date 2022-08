Eine Reihe von Feuerwehrfahrzeugen mit Martinshorn und Blaulicht hat am Montagnachmittag die Aufmerksamkeit der Menschen in der Singener Innenstadt erregt. Die Einsatzkräfte mussten allerdings nicht in der Innenstadt tätig werden, sondern waren auf dem Weg ins Industriegebiet. Dort habe eine Brandmeldeanlage in einer Lagerhalle ausgelöst, erklärt Stefan Tröndle, Pressesprecher der Singener Feuerwehr, auf Anfrage. Seines Wissens werde die Halle derzeit umgebaut, so der Sprecher. Laut Informationen der Feuerwehr haben vermutlich Handwerksarbeiten den Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehr sei mit der für solche Fälle standardmäßigen Besetzung ausgerückt, sagt Tröndle, nämlich mit dem Kommandowagen, zwei Löschfahrzeugen – je eins aus den Feuerwehrhäusern Mitte und Süd – und der Drehleiter, die für diesen Gebäudetyp notwendig sei. Der Alarm sei um kurz nach 15 Uhr eingegangen.