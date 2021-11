Endlich ist es Zeit für die 20. Auflage des Singener Martinimarkts auf dem Rathausplatz inklusive verkaufsoffenem Sonntag in der ganzen Stadt. Von 13 bis 18 Uhr hält der Handel in Singen seine Pforten geöffnet, bereits ab 11 Uhr laden die Singener Wochenmarktbeschicker, Kindergärten und Kunsthandwerker mit einem vielseitigen, kreativen und bunten Angebot die großen und insbesondere auch die kleinen Gäste zum Besuch auf den Martinimarkt ein. Kunstmuseum, die Museen Art & Cars und das Hegau-Museum runden das Programm mit Sonderführungen ab.

Marktflair beim Rathaus

„Ein abwechslungsreiches Marktangebot und ein vielseitiges Mitmachprogramm formen einen sympathischen und unterhaltsamen Martini-Sonntag am Rathaus“, kündigt Claudia Kessler-Franzen von Singen aktiv an. Der Standortmarketingverein veranstaltet die inzwischen traditionsreiche Veranstaltung gemeinsam mit der Werbegemeinschaft City-Ring und unterstützt von der Stadt Singen. Besonderheit sind wieder die vielen kunsthandwerklichen Angebote und Mitmachaktivitäten für Kinder sowie die besonderen regionalen Gaumengenüsse und Spezialitäten der Singener Wochenmarktprofis, die jedes Jahr viele Besucher anziehen. „Unter anderem wird es in diesem Jahr Linzertorte, Belgische Waffeln, Plätzchen und weitere verführerische Kuchen, wärmenden und schmackhafter Punsch, Edelbrände, Liköre und Kaffeespezialitäten, gut riechende und schmackhafte Maroni, klassische Schupfnudeln, Südtiroler Gaumenfreuden, Antipasti, und wärmende Suppen, Eintöpfe und Schupfnudeln, Ochsenfetzen und Grillwürste, Honigprodukte, frisch gebackene Mandeln, Nüsse und ausgebackene Apfelküchle geben“, kündigt Kessler-Franzen an.

Für Gerd Springe, Singen-aktiv-Vorstandsvorsitzender, hat sich die Marke Martini in Singen längst etabliert, Dies habe nicht zuletzt die Corona-bedingte Zwangspause unter Beweis gestellt: „Viele Besucher der Stadt haben uns bereits in der Sommerzeit gefragt, ob der schöne Markt für die ganze Familie wieder durchgeführt wird“, berichtet Springe. „Die Sehnsucht nach einem lebhaften Treffpunkt und gelebter Tradition in unserer Stadt ist spürbar.“ Endlich könne die ganze Stadt wieder ihre angenehme und besondere Qualität als Einkaufszentrum im Hegau herausstellen und als Ort der Begegnung wahrgenommen werden.

Shopping in City und Südstadt

Dabei habe Singen in jeder Hinsicht in den vergangenen Monaten hinzugewonnen. Neben dem neuen Cano-Shoppingcenter verweist Springe auf den Ausbau der Fußgängerzone, die Ansiedlung vieler neuer Gastronomiekonzepte und nicht zuletzt den neuen, einladenden Bahnhofsvorplatz als Pforte der City, der die Aufenthaltsqualität enorm gesteigert habe. Eingefasst wird dieser neue Mobilitätsmittelpunkt in der Stadt vom Skulpturenduo des Künstlers Werner Pokorny, der mit seinen kleinen Häuschen das große Thema Wohnungsnot mitten in die Stadt gewürfelt hat. Singen bezieht so Stellung in einer zum Verweilen einladenden Fußgängerzone mit viel Grün, Licht und angenehmen Sitzgelegenheiten.

Am verkaufsoffenen Sonntag könne sich sowohl die kompakte Innenstadt mit ihrem großen, vielseitigen Angebots- und Markenspektrum in modernen und attraktiven Geschäften als auch ein sehr gut aufgestellter Singener Süden mit seinem vielseitigen Fachmarktangebot präsentieren. Nicht zuletzt deshalb ist der Martini-Sonntag auch für OB Bernd Häusler ein wichtiger Handelstag: „Mit dem traditionellen Martinimarkt und den verkaufsoffenen Geschäften schaffen wir einen sympathischen Mix aus Shopping-Erlebnissen, facettenreichen Angeboten und Mitmachaktivitäten für die kleinen und großen Gäste unserer Stadt“, so Häusler vor dem ersten verkaufsoffenen Sonntag nach Beginn der Pandemiebeschränkungen und seit Fertigstellung von Fußgängerzone, Busbahnhof und Cano-Eröffnung: „Endlich!“, so Häusler.

Zum Neustart nach der Zwangspause stehen viele Charmeaktivitäten des Einzelhandels in ihren jeweiligen Geschäften auf dem Programm. „Freunde treffen, ein umfangreiches Einzelhandelsangebot entdecken, gute Beratung erfahren und eine angenehme und freundliche Atmosphäre haben einen hohen Besuchswert für die ganze Familie, die insbesondere am Sonntag Zeit haben dies auch gemeinsam zu genießen“, betont Alexander Kupprion als Vorsitzender des City Rings.

Und auch der Singener Süden zeige sein besonderes Angebot. „Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und wir sind froh wieder unsere umfangreiche, moderne Fachkompetenz im Bereich Bauen, Wohnen, Automobile und Lifestyle zu zeigen“, betont IG-Süd-Chef Dirk Oehle. Mit dem verkaufsoffenen Martini-Sonntag können wir endlich wieder die Power der ganzen Stadt in den Fokus der Region stellen“. Eine These, die Unterstützung aus der Innenstadt findet: „Der Einzelhandel braucht Frequenz“, stellt Hans Wöhrle als Singener Sprecher des Handelsverbandes heraus. „Mit unserem bunten Angebot auf dem Markt, in der Innenstadt und im Singener Süden können wir sicherlich bei unseren Gästen punkten und sie herzlich in die Hohentwielstadt einladen.“

Am besten mit Bus oder Bahn

Geöffnet haben am Sonntag alle Parkhäuser in der Stadt. „Dennoch bietet es sich an, an diesem Tag auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden“, rät Claudia Kessler-Franzen. Zudem biete der Gratisparkplatz „Festwiese“ im Westen Singens eine gute Alternative zur Innenstadt. „In weniger als fünf Gehminuten erreicht man den Martinimarkt und die Innenstadt“, so Kessler-Franzen. Besucher werden gebeten Masken zu tragen.

Das Programm