von Nicola M. Westphal

Herr Majowski, man kennt Sie aus Serie wie „Die dreisten Drei“ oder „Sieben Zwerge“. Aber sie haben aber auch immer wieder ernste Rollen gespielt, wie im Krimi „Der letzte Zeuge“ an der Seite von Ulrich Mühe. Was liegt Ihnen mehr?

Mir liegt sicherlich die Kombination aus beiden Facetten. Diese ergänzen sich gegenseitig und beflügeln meine Kreativität. Ich mag das ernste Fach, das mir gute Impulse gibt. Aber ich verspüre wahrlich ein Glücksgefühl, wenn die Menschen lachen und fröhlich das Theater verlassen. Ich denke, ich bin als Komiker geboren.

Egal, ob Werbung für Telekom oder Wiesenhof, die Teilnahme bei Let`s Dance oder im Dschungelcamp, wie wichtig ist für einen Künstler die Präsenz im TV?

Die ist in der Tat ungeheuer wichtig, um in Erinnerung zu bleiben. Und sie kann existenziell sein, um den Lebensunterhalt zu sichern.

Sie haben sich im Fernsehen etwas rar gemacht

Ja, dafür gab es familiäre Gründe. Mein Sohn macht in zwei Jahren Abitur und die letzten fünf Jahre stand ich meiner Frau zur Seite. Natürlich war ich noch auf Bühnen unterwegs und mit mehreren Projekten aktiv, aber ich wollte nicht für TV-Drehs lange Zeit von zu Hause weg sein. Da habe ich Prioritäten gesetzt.

Wie haben Sie die Corona-Zwangspause genutzt?

Wir Schauspieler hatten fünf Monate Berufsverbot und für mich ging es darum, meine Familie zu ernähren. Ich war ziemlich aktiv und habe Werbung gemacht. Und: Sie sind jetzt die Erste, die das erfährt, denn seit heute darf ich es offiziell machen: Ich habe eine dreimonatige Ausbildung zum Sicherheitsexperten gemacht. Das heißt, dass ich neben meiner Berufung und dem Beruf als Schauspieler jetzt Alarmanlagen und Überwachungskameras in meinem Netzwerk verkaufe. Corona hat mir gezeigt, dass ich einen krisensichereren Job brauche.

Wie kamen Sie ausgerechnet auf diesen Beruf?

(lacht). In meinem Theaterstück „Ungeheuer heiß“, mit dem ich auf Tournee bin, spiele ich den Berti, einen Hausmeister, der auch Sicherheitskameras verbaut.

Damit sind wir bei ihrem Theaterstück. Lassen Sie uns über ihren Auftritt in Singen sprechen. Worum geht es da?

In der Boulevardkomödie geht es um eine liebevolle, erfolgreiche, Ehe- und Geschäftsfrau, die ein Techtelmechtel mit einem jüngeren Mann hat, obwohl sie ihren Ehemann liebt. Die Affäre droht aufzufliegen und ihre Freundin versucht das Geheimnis zu schützen. Natürlich gibt es jede Menge komische Verwirrungen

Sie stehen nicht nur auf der Bühne, sondern führen auch Regie.

Ja, das Stück ist Original Schwedisch. Es wurde von Kerstin Fernström übersetzt und es wurde die Bitte an mich herangetragen, es in einer deutschen Fassung auf die Bühne zu bringen. Wir haben es jetzt im September in Düsseldorf uraufgeführt und sind seit Anfang Oktober auf Tournee. Singen wird also eine der ersten Städte sein, in der wir gastieren.

Wie haben Sie Ihren ersten Auftritt nach der Corona-Pause empfunden?

Ich denke, wir Schauspieler waren aufgeregter als sonst, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Wie ist es, wegen der Abstandsregel vor nur wenigen Menschen zu spielen? Wie ist die Akustik, die Stimmung? Aber wir haben schnell gesehen: Das Publikum hat in der Tat nach Kultur gelechzt. Es war spürbar, die Menschen haben Nachholbedarf vom Sofa hoch zu kommen, die Chipstüten aus der Hand zu legen, rauszugehen und zu lachen. Die Reaktion des Publikums auf unser Stück war einfach toll.

Wie haben sie denn in Coronazeiten geprobt?

Völlig skurril, teilweise online, über den Videodienst Zoom beispielsweise.

Sie leben in Berlin, kennen Sie eigentlich den Bodensee und das Hegau?

Ja, natürlich! Ich habe Kollegen und Freunde in der Region, in Deutschland und in der Schweiz. Außerdem kommt meine Frau aus Baden-Württemberg und ich habe sogar einmal auf der Insel Mainau gedreht. Mein Vater, der leider sehr früh starb, wollte seinen Lebensabend am Bodensee verbringen. Das ist ihm leider nicht gelungen. Na, vielleicht schaffe ich das ja mal. Mein Herz ist schon zur Hälfte dort.