Singen vor 2 Stunden

Mann mit Waffe im Einkaufszentrum? Was diese Woche wirklich im Cano geschah

Derzeit kursiert ein Video in den sozialen Medien, das einen Mann mit einer vermeintlichen Waffe im Singener Einkaufszentrum Cano zeigt. Die Polizei erklärt, was an der Sache wirklich dran ist.