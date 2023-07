Auf dem Stundenplan der Grundschüler der GHS Überlingen standen in der vergangenen Woche ganz besondere Unterrichtsfächer: Im Zirkus-Projekt brachten Rinaldo vom Zirkus Amando und seine Truppe den 90 Mädchen und Jungen Künste von Akrobatik und Jonglieren über Bauchtanz bis hin zu Schwertkampf bei. Am Freitag hieß es dann für die jungen Artisten „Manege frei!“ Und das in einem richtigen Zirkuszelt vor rund 350 Zuschauern und Zuschauerinnen.

Lampenfieber? Nicht in diesem Zirkus

Während die ersten schon ihre Nummern vorführten, warteten die Viertklässler in der Turnhalle auf ihren Auftritt. Von Lampenfieber aber keine Spur, aufgeregt war keiner von ihnen. „Wenn was nicht geklappt hat, haben wir mit Rinaldo so lange geübt, bis wir es konnten“, war die einhellige Meinung. Zu Beginn wurde das ganze Programm vorgestellt, und jeder suchte sich zwei Nummern aus. Leni und Amelie hatten sich für Akrobatik und Bauchtanz entschieden, Tamina wählte Hulu Hopp und Bauchtanz und fand: „Beides ist ganz toll.“ Silian und Seyit fanden es „einfach cool“, sie hätten hier richtig Jonglieren gelernt.

„Und weiter geht‘s mit der nächsten Attraktion“ wurde im Zirkuszelt die nächste Nummer angekündigt. Mit Eifer und ganz konzentriert waren die Mädchen und Jungen dabei. Jonglierbälle flogen in die Höhe und unter dem hochgezogenen Bein hindurch, mit schwingenden Seilen ging es rund durch die Manege. Mit etwas Unterstützung bauten sie sich zu menschlichen Pyramiden auf.

Balance war auch bei Hebefiguren gefragt. Während Rinaldo auf dem Manegenboden lag, stellten sich die älteren Schüler auf seine Hände. Während er aufrecht stand, wagten sich ganz Mutige auf seiner Hand bis hoch unters Zirkusdach. Immer wieder hallte Applaus für die jungen Artisten durchs Zirkuszelt. Eingeladen vom Förderverein der GHS, war der Circus Amando zum vierten Mal aus Norddeutschland angereist. Finn war begeistert: „Das ist ein tolles Projekt und hat Spaß gemacht. Ich war schon mal dabei und habe mich gefreut, dass sie wiederkommen“, fand er es richtig cool.