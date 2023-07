Renaldo Weisheit kann sich ein Leben ohne Zirkus nicht vorstellen. „Das hat man im Blut, ich bin Artistenkind in der sechsten Generation“, sagt der heutige Direktor des Circus Maximus. Wie viele Kinder der Familie habe er es gar nicht erwarten können, in der Manege aufzutreten. Schon als Dreijähriger war er als Clown bei Kindervorstellungen mit dabei, als Jugendlicher habe er dann seine Leidenschaft für Tiere und besonders für Pferde entdeckt. Mit einem speziellen Kinder-Mitmach-Programm gastiert der Circus Maximus bis zum 30. Juli auf dem Platz neben Aldi in der Industriestraße.

Ein stämmiger holländischer Friese und ein argentinisches Mini-Pony treten als „Das ungleiche Paar Mini und Maxi“ auf, acht temperamentvolle Vollblut-Araberhengste werden als Pferde-Ballett ihre Künste vorführen. Auf die ist Renaldo Weisheit als Tiertrainer besonders stolz, er sagt: „In einer imposanten Freiheitsdressur ohne Reiter und nur vom Boden aus mit Stimme, Handzeichen und Peitsche geleitet, laufen sie wie von Geisterhand geführt durch die Manege.“

Vertrauen bilden zwischen Mensch und Tier

Um das zu erreichen, müsse man das Vertrauen der Tiere gewinnen. „Jedes Pferd hat seinen eigenen Charakter, aber alle bewegen sich gern“, sagt Weisheit. Sie hätten Spaß am Training, das könne er täglich feststellen. Die zweieinhalbjährigen Dromedar-Zwillinge seien noch im Kamelkindergarten. Von der Mutter nicht gleich angenommen, hatte sein Sohn Angelo die Aufzucht mit Flaschenfütterung unterstützt.

Vater Renaldo zeigt neben den Pferdedressuren auch sein artistisches Können als Tellerjongleur und Messerwerfer, auch sein Sohn Angelo jongliert und mimt den Clown. Mit dabei ist auch Mops Tyson, als „Löwe aus Afrika“ sei er der Publikumsschreck, sagt Weisheit schmunzelnd. Durch die Manege stapft sogar ein Dinosaurier, aber ein ganz liebes, beruhigt er.

Vorstellungen sind Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr, Sonntag um 14 Uhr bei freiem Eintritt für Mütter. Donnertag und Freitag zahlen Erwachsene Kinderpreise. Infos unter Telefon 0157 71341989.