von Manuela Fuchs

Freitag, der 13. August, erwies sich entgegen seinem Ruf für die Bewohner der Höri doch eher als echter Glücksfall. An diesem Tag startete der Malteser Hilfsdienst sein Versuchsprojekt, an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden eine temporäre Rettungswache im Bohlinger Feuerwehrhaus einzurichten. „Die Höri ist in puncto Notversorgung immer ein bisschen so etwas wie ein weißer Fleck auf der Landkarte“ sorgt sich Christian Roth-Schuler.

„Von Singen aus brauchen wir beispielsweise mit dem Rettungswagen gut 15 Minuten bis nach Öhningen“, erklärt der Stadtbeauftragte des Malteser Hilfsdienstes. „Von Bohlingen aus schaffen wir diese Strecke in etwa acht Minuten, im Ernstfall können es tatsächlich Minuten sein, die über Leben und Tod entscheiden.“

Bleibt die Wache auf Dauer?

Vor dem ersten Einsatz stand jedoch zuerst einmal die Planung. Während dieser vier- bis sechswöchigen Phase mussten diverse Details geklärt werden. „Von der Bohlinger Feuerwache haben wir sofort grünes Licht bekommen, dass wir uns hier einquartieren dürfen“, freut sich Roth-Schuler, „darüber hinaus mussten die fünf Wochenenden hier in Bohlingen mit den anderen Einsätzen gemäß Dienstplan abgestimmt werden, und natürlich war auch die Personalfrage ein Thema.“

Die Wochenendeinsätze umfassen jeweils vier Schichten, sie beginnen am Freitagabend mit der Spätschicht um 19 Uhr und enden am Sonntag mit der Tagschicht um 19 Uhr. Pro Schicht sind wechselnde Dreierteams im Einsatz, bestehend aus einem Notfall- sowie einem Rettungssanitäter und einem Praktikanten in Ausbildung.

Malteser-Stadtbeauftragter spricht von einem Erfolg

Glücklicherweise verfügen die Malteser über viele ehrenamtliche Helfer. Zu ihnen gehört auch Christian Roth-Schuler, er engagiert sich seit über 30 Jahren an den Wochenenden für den Malteser Hilfsdienst. „In der Regel bin ich an zwei Wochenenden, sprich Samstag und Sonntag, im Einsatz“, sagt er, „ich habe das Glück, dass meine Frau auch eine Ehrenamtliche ist, dann können wir an den Einsatzwochenenden zwar keine gemeinsame Freizeit genießen, aber wir machen dann eben zusammen Notdienst“, schmunzelt er.

„Bis jetzt ist unser Bohlinger Modell recht erfolgreich, wir haben an den vergangenen vier Wochenenden jeweils zwischen 20 und 25 Einsätze absolviert.“

Singen Singener Malteser in der Corona-Krise: „Wir schauen, wo wir helfen können“ Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Einwohnern von Bohlingen sind die Rettungskräfte der Malteser gern gesehene Gäste, denen während ihrer langen Schichten auch gern mal Kaffee und Kuchen spendiert wird. „Die Einsatzfrequenz ist unterschiedlich“, informiert Roth-Schuler, „es kann durchaus mal zwei bis drei Stunden ruhig zugehen und dann wieder ist unser Rettungswagen pausenlos im Einsatz.“ Koordiniert werden die Fahrten von der Rettungsleitstelle in Radolfzell.

Die Notfälle, zu denen die Einsatzkräfte gerufen werden, sind vielfältiger Natur. Egal ob Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck- und Kreislaufbeschwerden sowie Unfälle, immer ist ein rasches Handeln erforderlich. Aus dieser Perspektive hat sich der Standort Bohlingen während der letzten Wochen bewährt. „Mit dem nächsten Sonntag endet unser Einsatz hier während der Ferienzeit“, erklärt Christian Roth-Schuler, „anschließend gilt es, die Daten und Erfahrungen der vergangenen fünf Wochen auszuwerten.

In Absprache mit dem Rettungsdienstleiter des Roten Kreuzes wird dann entschieden, ob die Aktion im nächsten Jahr wiederholt wird. Ich schätze mal, dass die Chancen auf einen erneuten Einsatz gar nicht schlecht stehen“, hofft der Stadtbeauftragte des Malteser Hilfsdienstes.