Manchester gegen Mailand – das klingt nach Championsleague-Finale. Aber nur auf den ersten Blick. Denn erstens wird das Finale in Singen ausgetragen, zweitens stehen sich AC und ManU gegenüber und nicht zuletzt heißen die Stars Danassis und Sahin. Zum zweiten mal in Folge haben Basil und Cristos Danassis den Singener E-Sport-Cup gewonnen. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr galten sie bei der Konkurrenz bereits als Favoriten: „AC Mailand ist gefährlich“, verrät Jay Singh bereits nach der Gruppenphase. Auch er war vergangenes Jahr schon dabei und schied gegen die Danassis-Brüder aus.

Aber was macht die beiden so gefährlich?

„Wir spielen schon ewig zusammen Fifa“, so Christos. Im Vorfeld haben sie über Wochen hinweg jeden Abend trainiert, um nun den Preis zu holen. Zu gewinnen gab es für sie zwei Gaming-Sessel und gebührenfreie Konten. Den zweiten Platz sicherten sich Kemal und Erdal Sahin mit Manchester United. Jay Singh und sein Partner Till Biller mussten sich mit dem dritten Platz begnügen, sie verloren schon im Halbfinale gegen die Danassis‘ mit dem AC Mailand.

Spannung bis in die Schlussphase

Dabei war es im Finale bis zum Schluss extrem spannend: Es stand 0:0 in der 85. Minute. „Mailand sollte schon längst vorne liegen“, lautet die Überzeugung von Kommentator Lukas Möbus, den E-Sportler vor allem unter seinem Namen Obafemimoebus kennen.

Worauf es beim Spiel ankommt, erklärt er so: „Man muss ruhig bleiben und kontrolliert das Spiel aufbauen. Und natürlich muss man sich mit seinem Partner gut verstehen.“ Das Niveau des Turniers schätzt er hoch ein: „Gerade die Jungs, die im Finale stehen, sind wirklich gut.“ Dabei hätten die Danassis-Brüder das Spiel von Anbeginn an kontrolliert, hätten ihre Chancen aber nicht nutzen können. Bis kurz vor Schluss: „Leão dribbelt alle aus, sollte den Abschluss finden. Er entscheidet sich zu flanken und – der Ball ist drin. 1:0 für Mailand“, lautet der Kommentar von Möbus.

16 Zweierteams aus der Region Singen waren beim Fifa23-E-Sport-Cup in der Sparkasse am Start. Neben den Teilnehmern der Fußballsimulation hatten sich rund 30 Zuschauer in der Sparkasse versammelt, die bei den entscheidenden Spielen gespannt mit fieberten.

16 Zweierteams und rund 30 Zuschauer sind dabei

Mit dem Turnier möchte die Sparkasse junge Menschen auf ihre Angebote aufmerksam machen. Das sei oft schwierig, denn: „Bank ist nicht sexy“, sagt Juliane Jahn, Social-Media-Managerin der Sparkasse. Um den Tag inhaltlich zu füllen, gab es in den Pausen Vorträge über nachhaltige Geldanlagen und soziale Medien.