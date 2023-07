„Von der Kunst der Reflexion und Expansion“, so lautet das Motto der neuen Ausstellung im Museum Art & Cars (MAC 1). „So etwas haben wir noch nie im MAC gezeigt“, sagt die Kuratorin Beatrice Hug und freut sich über ihre Entdeckung. Mit der Villinger Künstlerin Debora Weisser habe man sich sofort in absoluter Harmonie befunden. Und tatsächlich passt der Glanz der Bilder in gewisser Weise zum Glanz des Hauses. Denn die Künstlerin arbeitet mit Epoxidharz, das ihren Bildern eine beinahe gläserne Oberfläche verleiht.

Im Gespräch verdeutlicht Debora Weisser, wie sie spontan auf Räume reagiert, ja, wie sie diese verwandelt. Sie berichtet, wie sie sich dem MAC I angenähert hat. Das kleinere Gebäude des Museumskomplexes der Stifterfamilie Gabriela und Hermann Maier ist durch seine besondere Architektur mit den vielen Rundungen eine Herausforderung. Das schreckt die Villinger Künstlerin jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: „Solche Aufgaben spornen meine Kreativität an“, sagt sie.

Ein Merkmal ihrer Kunst ist die Expansion: Wenn man so will, hält sie sich nicht an Begrenzungen, sondern sprengt mit ihren Gemälden den Rahmen, breitet sich aus, mit Form und Farbe. Zu besichtigen ist das gleich im Eingangsbereich des Museums. Hierfür hat sich Debora Weisser eine Installation vom Erdgeschoss über die Wendeltreppe bis ins Obergeschoss ausgedacht.

„Mir ist es wichtig, die Verbindung zu schaffen“, sagt sie. Unwillkürlich geht der Blick nach oben und man folgt den über dem Treppenrondell gespannten Wollfäden. Diese sind mit fluoreszierenden Pigmenten getränkt und entwickeln im Schwarzlicht eine ganz andere Farbqualität. „Read between the (lines) Lights“, fordert sie die Besucher auf, was nichts anderes heißt, als dass der Betrachter zwischen den Licht-Fäden seiner Fantasie freien Lauf lassen soll.

Es ist ein Spiel mit Materialien, das die Besucher sowohl lenkt als auch überrascht. Da hängt ein großes Portrait, überspannt mit Stickereien, an einer Bretterwand. Der rustikale Hintergrund bildet einen spannenden Kontrast zu dem sphärisch wirkenden Gemälde davor. Debora Weisser lenkt einen Schwarzlichtstrahler darauf, und aus dem Hintergrund erscheinen Farben, ja Ebenen, die bei Tageslicht nicht zu sehen sind. Und diese Wirkung setzt sich in den Fäden fort.

So entsteht ein Sog. Man will den Fäden folgen. Und tatsächlich wiederholt sich im Ausstellungsraum an den Bildern das gleiche Spiel. Dort gibt es Strahler, die man auf das Bild richten kann. Debora Weisser hat ihren Zyklus „Sui“ (lateinisch: Selbst) genannt. Wer jedoch denkt, dass die Portraits reale Personen darstellen, wird enttäuscht. Ihr geht es nicht um Abbildung; mit ihren figurativen und abstrakten Darstellungen will sie Emotionen wecken.

„Ich weiß oft selber nicht, was passiert, wenn ich vor der Leinwand stehe“, sagt die Künstlerin. Bestimmt wird der Schaffensprozess von äußeren, technischen Faktoren. Sie hat 40 Minuten Zeit, bis das Epoxidharz starr wird. In dieser Phase entstehen Konturen, müssen farbliche Ebenen geschaffen werden. „Das Thema Neon zieht sich durch alle Bilder“, erklärt sie und richtet die Schwarzlichtlampe wieder auf ein Gemälde. Plötzlich verändert sich das Bild und bekommt eine neue Tiefe.

„Ich arbeite mit zwei, drei und vier Ebenen“, sagt Debora Weisser. „Durch die fluoreszierenden Pigmente verwandelt sich eine Arbeit in ein vollkommen anderes Bild.“ Offenbar hat sie damit einen Nerv der Zeit getroffen, denn sie hat jede Menge Aufträge für ihre expansive, zum Teil mystisch wirkende Kunst. Auch Beatrice Hug vom MAC-Museum war sofort begeistert von den Arbeiten Debora Weissers. „Es ist eine überquellende Kunst“, sagt sie. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Oktober 2023 zu sehen. Infos: www.museum-art-cars.com.