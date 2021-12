von Sandra Baindl

Die erste Verkaufsaktion lief schon mal gut. Nun braucht Lotte‘s Lädle Räume für einen dauerhaften Standort. Vor anderthalb Jahren kam der Familienhelferin Claudia Wils-Keiling zum ersten Mal die Idee eines gemeinnützigen Second-Hand-(Gebrauchtwaren-)Ladens. Denn durch die Schließung des Kaufhauses Fairkauf der Caritas im Oktober 2018 und des Kleiderladens des DRK-Kreisverbandes kurz darauf im Sommer 2019 war in Singen eine Lücke in der Versorgung mit Ware aus zweiter Hand entstanden.

Ein Umstand, der Wils-Keiling durch die Sozialkontakte ihres Berufes besonders auffiel. 2020 schloss sie sich mit mehreren Freunden zusammen, um die Idee weiterzuentwickeln. Im Mai dieses Jahres folgte dann die Gründung des Vereins „Lotte‘s Lädle“.

Sie unterstützten tatkräftig die erste Verkaufsaktion von Lotte‘s Lädle (v.l.): Petra Martin-Schweizer, Franka Radau- Brunner (verdeckt), Elvira Senocak, Nadine Behrens, Manuela Butt, Christine Ghazouani, Ayla Anderson, Bruno Frese, Maria Fernandez, Claudia Wils-Keiling und Ines Braune. | Bild: Lotte's Lädle

Ihre Mitstreiter kommen überwiegend aus dem sozialen Bereich. Von städtischen Angestellten über Mitarbeiter der Singener Tafel bis zum Anwalt sei alles dabei. Namensgeber des Vereins war Wils-Keilings Großmutter, der zeitlebens Nachhaltigkeit und soziales Engagement besonders wichtig war, wie die Familienhelferin erzählt. Aktuell wartet der Verein auf die Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit. Sobald dies erfolgt sei, könne auch die Suche nach Fördermitgliedern beginnen, berichtet Claudia Wils-Keiling als Vorsitzende des Vereins.

Als sehr schwierig gestaltet sich hingegen die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für den Second-Hand-Laden des Vereins. Zwar habe es Angebote gegeben, doch bislang passten die Vorstellungen der Vermieter und die finanziellen Möglichkeiten des Vereins mit seinen geringen Einkünften nicht zusammen. „Wären wir ein Gewerbe, hätten wir schon längst etwas gefunden“, sagt Wils-Keiling.

So aber ist der Verein weiter auf der Suche. Wichtig sei dabei, dass sich die Räumlichkeiten in Singen befänden, gerne in der Singener Südstadt. So musste der Verein ein Angebot aus Welschingen ausschlagen, weil die möglichen Kunden dort nur schwer hingekommen wären.

Als voller Erfolg erwies sich kürzlich die erste Verkaufsaktion von Lotte‘s Lädle auf dem Gelände des Siedlerheims in der Singener Südstadt, die unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln stattfand. Dabei wechselten zahlreiche Kleidungsstücke ihre Besitzer. Wer nachweisen konnte, nur über geringe finanzielle Mittel zu verfügen, konnte günstiger einkaufen. Mit den Einnahmen sollen Eltern-Kind-Kurse und Aktionen veranstaltet werden.

Eltern-Kind-Kurse auf der Agenda

Dem Verein ist es wichtig, dass dabei die Interaktion zwischen Eltern und Kindern im Vordergrund steht. Denn es gebe zwar diverse Angebote für gemeinsame Aktivitäten von Eltern mit Babys oder Kleinkindern. Doch spätestens mit dem Schuleintritt reduziere sich das Angebot für Kinder auf Veranstaltungen, bei denen die Eltern weitestgehend außen vor blieben wie Musikschule oder Sportverein. Ob Adventskränze basteln, Vogelhäuschen bauen oder auf Geocaching-Tour gehen, Ideen gibt es viele. Und auch hier soll die Tür allen offen stehen. „Denn Lotte ist für alle da“, wünscht sich Claudia Wils-Keiling.

Aus Brandenburg nach Südbaden

Oma Lotte ist es übrigens auch zu verdanken, dass die gebürtige Brandenburgerin überhaupt in Südbaden gelandet ist. Denn vor zehn Jahren fragte sie ihre Großmutter, die in ihrem Leben viel gereist ist, wo es denn in Deutschland am schönsten sei. Lottes Antwort: am Bodensee. Während eines einwöchigen Urlaubs lernte Wils-Keiling selbst die Region kennen.

Und da die zweifache Mutter eine Frau der Tat ist, folgte nur drei Monate später der Umzug nach Singen. Eine Entscheidung, die Wils-Keiling nie bereut hat, denn hier sei ein gutes Leben möglich, sagt sie. Die Leute seien nett, es gebe wenig Rassismus, eine große Auswahl an Jobs und viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Zum Beispiel mit Lotte‘s Lädle.