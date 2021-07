Singen vor 1 Stunde

Live-Ticker: So läuft der OB-Wahltag in Singen

Heute wählen die Singener ihren Oberbürgermeister für die nächsten acht Jahre. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Bernd Häusler, der den Posten verteidigen will, und Herausforderer Helmut Happe, der einen Wechsel herbeiführen will. Wie läuft der Wahltag? Wie viele Singener gehen an die Urnen? Und wer macht am Ende das Rennen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.