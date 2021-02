von Selina Rudolph

Singen – Der Landtagskandidat der Linken für den Wahlkreis Singen/Stockach Franz Segbers und Linke Parteivorsitzender Bernd Riexinger haben die Klimagerechtigkeit zu einem zentralen Thema des Wahlkampfs der Linken erklärt. Bei einer Online-Wahlkampfveranstaltung stellten sie kürzlich ihre Thesen zum Zusammenhang von Klimakrise und sozialer Ungerechtigkeit vor und diskutierten ihre Maßnahmen und Ziele. Ungefähr 25 Zuschauer nahmen an der Videoveranstaltung teil. Daniel Färber moderierte den Abend.

Der Parteivorsitzende Riexinger griff zu Beginn die Landesregierung scharf an und sagte über CDU und Grüne: „Kretschmann ist so weit in die Mitte gerückt, dass der Unterschied nicht mehr vorhanden ist“. Die Linke dagegen wolle durch einen Umbau der Industrie und einen Wandel der Mobilität die Klimakrise und die soziale Ungerechtigkeit bekämpfen, denn „Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sind für uns eins“.

Auch der Landtagskandidat Segbers betonte die Dringlichkeit und den Zusammenhang der sozialen Ungerechtigkeit und der Klimakrise: „Wir leben nicht nur ökologisch über unsere Verhältnisse, sondern auch über die Verhältnisse der anderen.“ Der Theologe sprach sich außerdem für eine Kindergrundsicherung und gegen die Privatisierungen im Gesundheitswesen aus. Auch einen kostenlosen Nahverkehr würde er gerne umsetzen.

Zur Finanzierung der Pläne gab es einige Fragen aus dem Publikum. Die beiden Linken-Politiker sprachen sich in ihren Antworten für höhere Abgaben der Millionäre aus. Dadurch seien die sozialen und ökologischen Maßnahmen finanzierbar.

Die Zuschauer beteiligten sich rege an der Diskussion. Im Chat gab es Fragen, Bestätigungen, aber auch Kritik während des Gesprächs von Segbers und Riexinger und bei der anschließenden Diskussionsrunde. Vor allem die Meinungen zur Finanzierung gingen auseinander. Es meldeten sich auch Stimmen, denen die Pläne der Politiker nicht radikal genug waren.