Die Arbeiten in der Radwegunterführung unter der Bundesstraße B34 von Singen in Richtung Gottmadingen wurden kürzlich abgeschlossen. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Singen heißt, konnte dabei dem Wunsch vieler Radfahrer und Fußgänger gefolgt werden. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die unübersichtliche und dunkle Unterführung aufgewertet und vor allem verkehrssicherer umgestaltet.

Hierzu konnte der vielbefahrene Radweg schon im vergangenen Jahr mit Randstreifen und neuer Beschilderung ausgestattet worden. Nun hat die Stadt Singen in Zusammenarbeit mit dem Baureferat Ost vom Regierungspräsidium Freiburg und den Stadtwerken die Unterführung mit Leuchten ausgestattet. Zudem habe durch Verkehrsspiegel die Sicht in den Tunnel optimiert werden können.

Im vergangenen Jahr wurde laut Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Autobahn AG bereits die Autobahnunterführung zwischen den Stadtteilen Hausen und Schlatt unter Krähen entschärft.