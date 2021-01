Ein Schritt fehlt noch, dann ist es getan: Dann ist auch unser Jahresrückblickrätsel Geschichte. Haben Sie die turbulenten Zeiten aus dem zurückliegenden Jahr noch in Erinnerung? In Singen und dem Hegau hat sich 2020 Einiges getan. Zum Lesen, zum Staunen, zum Kopfschütteln oder zum Schmunzeln gab es reichlich.

Sechs Buchstaben stehen im letzten Teil unseres Rätsels noch aus. Eigentlich ein Kinderspiel – oder vielleicht doch nicht? Wer aufmerksam das Geschehen verfolgt hat, hat nun in allen Lösungsfeldern den richtigen Buchstaben stehen.

Bild: Bild: Kalim - Stock.Adobe.com, Grafik: Ute Schönlein

Mächtig Dampf im Kessel

Aus dem Dornröschenschlaf ist die Etzwiler-Bahn längst erwacht. Doch das Entfernen der wuchernden Dornen gestaltet sich stets mühsamer als erwartet – ganz egal ob wortwörtlich gemeint oder im übertragenen Sinne beim bürokratischen Hürdenlauf. Doch den Aktivisten der Museumsbahn ist in diesem Sommer etwas Unglaubliches gelungen. Was genau war das denn noch einmal? Die richtige Antwort kommt ins Feld 1.

Sie haben dank Corona-konformer Schienenräder ein neues Geschäftsmodell entdeckt. (Lösungsbuchstabe L)

Sie sind mit der Museumsbahn bis in den Singener Bahnhof eingefahren. (Lösungsbuchstabe M)

Sie haben die Bewilligung für täglichen Schienenverkehr zugesagt bekommen. (Lösungsbuchstabe K)

Singen/Hegau Die Spur wird wärmer: Vier Fragen sind beim Jahresrückblickrätsel bereits gestellt worden, 18 stehen noch aus Das könnte Sie auch interessieren

Wechsel in der Lokalredaktion

Neues Jahr, neues Glück – das dachte sich auch Torsten Lucht. Er wechselte kurz vor Jahresfrist als Leiter der Lokalredaktion nach Konstanz. Seine Abschiedsglosse endete mit dem Satz: „Man wird sich wiedersehen.“ Die Leitung der Lokalredaktion in Singen blieb aber nur kurzfristig verwaist. Sein Nachfolger hat seinen Posten zum 1. Januar angetreten. Wie heißt der neue Leiter der SÜDKURIER-Redaktion in Singen? Die richtige Antwort kommt ins Feld 4.

Stephan Freißmann heißt der neue Chef in der Singener Lokalredaktion. Er war davor bereits in gleicher Funktion in der Redaktion in Stockach zuständig. Schon von 2012 bis 2016 hat Stephan Freißmann immer wieder vertretungsweise im Singener Team mitgearbeitet. Zu seinem Antritt sagte er: „Ich habe große Lust, mit einem Team den Lesern jeden Tag etwas Wertvolles zu geben und ihnen dabei zu helfen, sich hier in der Region gut zurechtzufinden.“ (Lösungsbuchstabe A)

Das Intermezzo von Torsten Lucht in der Konstanzer Redaktion war nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Wochen wurde ihm klar, was er an Singen und dem Hegau hatte. Bei seiner Wiederkehr soll er gesagt haben: „Gut wieder hier zu sein – gerade mit Blick auf den Sommer. Der Hohentwiel bietet mehr Schatten als die Imperia im Konstanzer Hafen.“ (Lösungsbuchstabe I)

Die Stelle ist noch nicht besetzt. Da Günther Jauch sein Ende als Quizmaster bei "Wer wird Millionär" für das Jahr 2021 angekündigt hat, hofft man auf den ganz großen Fisch. (Lösungsbuchstabe P)

Geht in diesem Jahr in den Unruhestand: Bürgermeister Hans-Peter Lehmann. Bild: Isabelle Arndt | Bild: Arndt, Isabelle

Abschied in 2021

Er ist ein absoluter Tausendsassa in der Kommunalpolitik. Ein Dauerbrenner im Dienste seiner Gemeinde. Doch im März 2021 ist Schluss und Hans-Peter Lehmann verabschiedet sich in den Unruhestand. Über Jahrzehnte hinweg hat er sich als Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen um die Doppelgemeinde verdient gemacht. Seit wann war Hans-Peter Lehmann Rathauschef in Mühlhausen-Ehingen? Die richtige Lösung kommt ins Feld 7.

Der 61-Jährige ist seit dem 9. April 1990 Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen. Er wurde nach seinem ersten Erfolg drei Mal wiedergewählt. (Lösungsbuchstabe T)

Er ist seit dem 29. Juli 1984 Bürgermeister in der Doppelgemeinde. Direkt aus dem Studium wechselte er ins Rathaus von Mühlhausen-Ehingen. (Lösungsbuchstabe L)

Laut Grundgesetz sind Bürger, die das 25. Lebensjahr am Wahltag vollendet haben, als Bürgermeister wählbar. Hans-Peter Lehmann wurde kurz nach seinem 25. Geburtstag am 14. April 1985 zum Bürgermeister gewählt. (Lösungsbuchstabe D)

Singen Der finale Countdown läuft: Der dritte Teil des Jahresrückblickrätsel gibt weitere Buchstaben preis Das könnte Sie auch interessieren

Tierische Geschichte

Es entwickelt sich 2021 zu einer unendlichen Geschichte. Das Schicksal der Familie Al Eyada in Randegg. Seit Januar 2019 wohnt sie im Randegger Adler und wollte sich dort ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Mit welchem Plan? Die richtige Lösung kommt ins Feld 14.

Die Familie Al Eyada wollte den Adler von Grund auf sanieren und dort ein Hostel für Radfahrer betreiben. (Lösungsbuchstabe L)

Die Familie Al Eyada plante auf dem Areal eine Quadstrecke zu realisieren. (Lösungsbuchstabe R)

Die Familie Al Eyada hat über 120 Ziegen und wollte dort Ziegenkäse produzieren. (Lösungsbuchstabe B)

Zur Abfahrt bereit: Der neue ZOB in Singen wurde kurz vor dem Ende des Jahres 2020 fertiggestellt. | Bild: Daniel Volz

Den Anschluss bekommen

Nach zweijähriger Bauzeit hat Singen einen neuen Zentralomnibusbahnhof (ZOB) bekommen. Neben dem Cano der wohl imposanteste Neubau in der Innenstadt. Alleine das Dach ist ein Hingucker. Wie lang ist das Dach des neuen ZOB? Die richtige Lösung kommt in das Feld 21.

Der neue ZOB hat noch kein Dach. Er wurde allerdings so konstruiert, dass Kletterpflanzen die Lücke zwischen den Abfahrtbereichen bis ins Jahr 2037 schließen sollen. (Lösungsbuchstabe G)

Das komplette Dach ist 158 Meter lang. (Lösungsbuchstabe H)

Das Dach ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Einer misst 47 Meter Länge. (Lösungsbuchstabe C)

Hektik kommt bei den Wartenden auf, als der Regionalzug im Gottmadinger Bahnhof einläuft. Bild: Sabine Tesche | Bild: Tesche, Sabine

Richtig Ärger mit der Bahn

Wenn es nach der Gemeinde Gottmadingen gegangen wäre, allen voran Bürgermeister Michael Klinger, wäre der Beförderungsvertrag mit der DB Regio auf der Strecke zwischen Singen und Schaffhausen gekündigt worden. Was hat den Gottmadinger Bürgermeister so erzürnt? Die richtige Antwort kommt in das Lösungsfeld 12

Seit über einem Jahr sind immer wieder Pendler in Gottmadingen stehen geblieben. Der vor allem von Schülern stark frequentierte Zug um 7.20 Uhr kam immer wieder mit zu wenig Wagen an. Teilweise fiel der Zug wegen technischer Probleme vollständig aus. Schüler aus Gottmadingen und Gailingen kamen zu spät zur Schule. (Lösungsbuchstabe A)

Die Deutsche Bahn kündigte an, den Zugverkehr zwischen Singen und Schaffhausen einzustellen. Die Strecke sei nicht rentabel. (Lösungsbuchstabe E)

Ein Antrag der Gemeinde Gottmadingen, einen Zug auf den Namen „Gottmadinger Express“ zu taufen, wurde von der DB Regio abgelehnt. (Lösungsbuchstabe I)