Auf dem Singener Hausberg Hohentwiel geht am nächsten Wochenende, vom Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, wieder ein Top-Konzertereignis der Region über die Bühne, das Hohentwielfestival. Wer bislang noch keine Karten ergattern konnte, hat jetzt die Chance, noch kostenlos die Auftritte von La Brass Banda am Samstag, 22. Juli, und von Joss Stone am Sonntag, 23. Juli, zu erleben.

Denn der SÜDKURIER verlost unter allen Abonnenten von Print- und Online-Medien des SÜDKURIER Eintrittskarten – und zwar fünfmal zwei Karten für La Brass Banda und viermal zwei Karten für den Auftritt von Joss Stone. Der Einlass beginnt jeweils um 18 Uhr, Konzertbeginn ist um 19 Uhr mit den jeweiligen Vorgruppen. La Brass Banda kommen dann um 20 Uhr auf die Bühne, Joss Stone um 20.30 Uhr.

Tickets für La Brass Banda und Joss Stone sind noch zu haben

La Brass Banda sind zwar eine bayerische Blasmusik-Gruppe. Aber sie stellen die Klischees des Genres auf den Kopf und machen Blasmusik fürs 21. Jahrhundert. Die Gruppe, die längst in der ganzen Welt unterwegs ist, mischt immer wieder alle möglichen Genres in ihre Musik.

Und Soul-Star Joss Stone ist seit 20 Jahren auf der Bühne – und feiert das auch auf dem Hohentwiel. Bereits mit 15 Jahren hatte die Sängerin aus Großbritannien ihren Durchbruch mit dem Debütalbum „The Soul Sessions“. Seitdem ist sie mit Musikern wie James Brown, Herbie Hancock oder Stevie Wonder aufgetreten.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Wer zu La Brass Banda gehen will, wählt die Telefonnummer 01379 37050040. Wer Karten für Joss Stone gewinnen will, meldet sich unter Telefon 01379 37050041 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise abweichend). Bitte nennen Sie Ihren Namen, Anschrift, Abonummer und das Lösungswort „Musik auf dem Hohentwiel“. Die Leitung ist bis Donnerstag, 20. Juli, um 8 Uhr freigeschaltet.

Die Gewinner werden telefonisch informiert und in der Zeitung veröffentlicht. Abholung der Tickets in der Singener Lokalredaktion des SÜDKURIER in der Erzbergerstraße 2 in Singen am Donnerstag, 20. Juli, von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Freitag, 21. Juli, von 10 Uhr bis 17 Uhr.