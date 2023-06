Enorm ins Zeug gelegt haben sich die beiden allgemeinbildenden Gymnasien für den Besuch der Jury der Schulgarteninitiative. Am Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG) wie auch am Hegau-Gymnasium läuft schon viel in puncto Schulgarten, aber es gibt auch einige neue Ideen, für die die Schulen sich Tipps und Unterstützung wünschen – zum Beispiel, um ein grünes Klassenzimmer einzurichten. Die Jury schaute sich an, was in den beiden Schulen wächst und gedeiht.

Gemüsebau-Berater Uwe Hecker vom Landwirtschaftsamt Stockach, Gartenbauingenieurin Eva Eisenbarth und Margit Boßlet-Dietrich, Lehrerin im Ruhestand, besuchten die beiden Schulen als Jury für die Zertifizierung.

Am Fri-Wö summt es beständig

Erste Station in Singen war das Friedrich-Wöhler-Gymnasium. Florian Graß leitet dort die Bienen-AG und Kevin Laule ist für die Garten-AG verantwortlich. Am FWG engagieren sich vor allem Schüler der Klassen 5 bis 7 in den beiden Arbeitsgemeinschaften, die sich immer dienstags treffen. Vor den Pfingstferien hatte die Garten-AG bei einem Tag des offenen Schulgartenmarktes nahezu alle Setzlinge verkauft, die sie selbst angezogen hatte. „Es wäre schön, wenn wir dafür zukünftig ein Gewächshaus hätten“, so der Wunsch von Kevin Laule.

Der Schulgarten am Friedrich-Wöhler-Gymnasium wurde von der Jury der Schulgarteninitiative begutachtet. Im Bild (hinten von links) von der Jury Eva Eisenbarth, Uwe Hecker und Margit Boßlet-Dietrich sowie (vorn von rechts) Kevin Laule (Leiter der Garten-AG), Schulleiterin Sabine Beck und Florian Graß (Leiter der Bienen-AG). | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Im vergangenen Schuljahr, als die Schule ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hatte, ist während einer Projektwoche auch ein Außenklassenzimmer entstanden. Auch Bienen gibt es an der Schule schon seit vielen Jahren. Florian Graß kann gar nicht genau sagen, wie viele Völker es mittlerweile sind. „Wir hatten dieses Frühjahr ein extremes Schwarmverhalten, was sehr arbeitsintensiv war“, so Graß. Am Rande der Wiese, wo die Bienenvölker stehen, möchte die Garten-AG gern noch mehr Beerensträucher pflanzen, doch der Boden ist hier sehr verdichtet und bestehe aus Bauschutt, sagt Graß.

In diesem kleinen Biotop im Garten des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums tummeln sich auch schon mal Eidechsen. Gern würde die Schule es noch vergrößern. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Was die Schule angehen möchte, ist das Auffangen von Regenwasser vom Dach aus. Doch das Dach wird erst im Sommer saniert, sagt Schulleiterin Sabine Beck. „Vielleicht kann das ja im Zug der Dachsanierung mit umgesetzt werden“, empfiehlt Uwe Hecker. Darüber will die Schulleitung noch mal mit dem Gebäudemanagement sprechen, denn bislang ist das Gießen der Flächen ziemlich mühsam, nämlich mit einem Schlauch, der aus dem Fenster raus angeschlossen ist und wenig Wasserdruck hat.

Die Jury zeigt sich beeindruckt

Die Jury zeigte sich aber dennoch beeindruckt von den Aktivitäten an der Schule. „Wenn Sie die Beerenpflanzungen machen, lassen Sie sich Kompost bringen“, riet Uwe Hecker. Neben der Hecke aus Beeren möchte die Garten-AG auch die Wege mit Lavendel bepflanzen, verriet Kevin Laule. Für das Projekt „Gewächshaus“ hätte die Schule auch schon eine Idee. Vielleicht könnte es auf der Wiese gegenüber des Gartens stehen. Doch da müsste erst die Stadtverwaltung zustimmen. „Vielleicht haben Sie ja auch eine Technik-AG an der Schule, die ein Gewächshaus selbst bauen könnte“, schlug Hecker vor.

Hegau-Gymnasium setzt auf Obst und Gemüse

Am Hegau-Gymnasium bekam die Jury eine kleine Führung zu den verschiedenen Zonen des Schulgartens, bevor Martin Stübig zusammen mit der Schülersprecherin Ella Anderson den Plan für die Neugestaltung des Innenhofs vorstellte. Die zehnjährige Scarlet Tune zeigte der Jury sowie Bernd Walz und Sandra Kleipa von der Stadtverwaltung, was angebaut wird. Auf der Sonnenterrasse des Anbaus wächst in mehreren Hochbeeten diverses Gemüse, während die Hochbeete auf dem Schulhof inzwischen mit Erdbeeren bepflanzt sind. Auch ein paar Stachelbeeren wachsen auf dem Schulhof.

Darum geht es der Schulgarteninitiative Die Schulgarteninitiative wird im Schuljahr 2022/23 zum vierten Mal in den vergangenen zehn Jahren durchgeführt. Landesweit nehmen über 120 Schulen teil, im Regierungsbezirk Freiburg sind es 45 Schulen, darunter sieben im Landkreis Konstanz. Die Schulen werden von fünf Kommissionen besucht. Ziel der Aktion ist es, die Schulen bei der Planung, Anlage und Weiterentwicklung ihres Schulgartens oder ihres Schulgeländes zu unterstützen und den Schulgarten in den Schulalltag sowie den Unterricht einzubinden. Das Zertifizierungsangebot umfasst drei Stufen, darunter waren zwei digitale Fortbildungen sowie die Tipps und Beratung durch die Jury. Mitmachen können alle Schulen in Baden-Württemberg, die in einem Schulgarten aktiv sind oder es werden wollen. Allerdings müssen Schüler und Lehrer die Gärten planen, anlegen, pflegen und nutzen. Alle teilnehmenden Schulen bekommen eine Urkunde und eine Schulgarten-Plakette. Der Abschluss der Schulgarteninitiative mit der Würdigung der Schulgärten wird auf der Bundesgartenschau 2023 im September in Mannheim gefeiert. Infos unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/schulgarteninitiative (sgr)

Das größte Projekt am Hegau-Gymnasium ist jedoch die Neugestaltung des Innenhofs. Martin Stübig, der die Initiative ergriffen hatte, sich bei der Schulgarteninitiative um die Zertifizierung zu bewerben, erläuterte anhand eines Plans, wie der Innenhof wieder zu neuem Leben erweckt werden könnte. Denn dieser war lange nicht zugänglich. Im Zuge des Einbaus von neuen Fenstern waren dort die Platten der Vordächer abmontiert worden.

Für eine angenehme Aufenthaltsqualität sollen die Vordächer aber wieder installiert werden, allerdings nicht mit den alten, asbesthaltigen Platten, die entsorgt wurden. Ein Teil soll nach dem Wunsch der Arbeitsgruppe, die den Plan ausgearbeitet hat, auch begrünt werden, um ein grünes Klassenzimmer in Form einen kleinen Amphitheaters zu bekommen. In der Arbeitsgruppe waren neben Schülern auch Eltern und Vertreter des Fördervereins beteiligt.

Früher wuchsen in den Kästen Bodendecker, jetzt können die Schüler des Hegau-Gymnasiums hier Erdbeeren ernten. Fünftklässlerin Scarlet Tune (links), engagiert bei der Gruppe „Fairnatiker“, erläutert für die Jury der Schulgarteninitiative, was im Schulgarten so alles wächst. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Im Innenhof könnten nach dem Plan auch ein Barfuß-Pfad und eine Boulebahn eingerichtet werden. „Wir möchten auch wieder Bierbänke aufstellen, damit Klassen hier Feste feiern können“, sagte Ella Anderson. „Wir wünschen uns, dass für unseren Schulgarten eine Wertschätzung entsteht“, ergänzt Schulleiterin Kerstin Schuldt. Sie geht davon aus, dass die einzelnen Komponenten für die Umgestaltung des Innenhofs nur nach und nach realisiert werden können. Zumal da der Schulträger in puncto Sicherheit auch etwas mitzureden hat.

Um einen Teil der Bedachung zu begrünen, sei zu überlegen, einen kleinen Bereich des Pflasters zu entfernen, um die Rankpflanzen dort zu setzen, riet Uwe Hecker. Die Jury fand die Ideen jedenfalls beeindruckend. „Das wird sicher dann ein richtiges Kleinod werden“, sagte Hecker als Sprecher der Jury. Bernd Walz, Fachbereichsleiter für Bildung und Sport, will die Ideen an die entsprechenden Stellen bei der Stadt weitertragen.

Beide Schulen wünschen sich für die Realisierung ihrer Ideen auch Sponsoren. Natürlich wären auch mehr Unterrichtsstunden für die Arbeitsgemeinschaften mehr als wünschenswert.