von Holger Hagenlocher

Werner Rottler, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, hat in seiner Ansprache zur diesjährigen Verleihung der Lehrlingspreise die Handwerksbetriebe, die die Ausbildung von Lehrlingen ermöglichen, gelobt.

„Der Spruch Handwerk hat goldenen Boden stimmt heute mehr denn je“, betonte er in seinem Plädoyer für die duale Ausbildung. Rottler, der seit Dezember 2019 an der Spitze der Handwerkskammer steht, war sich angesichts der Begeisterung und der Leidenschaft, die die beiden jungen Preisträgerinnen in ihrem Handwerk zeigen, sicher: „Wir schaffen die Wohlfühl-Arbeitsplätze.“

Von Radolfzell nach Berlin

Den Lehrlingspreis der Alice- und Friedrich-Schray-Stiftung überreichte der Vorsitzende der Stiftung, Professor Erwin Löhle, an Helena Schweitzer. Schweitzer, die am Berufskolleg für Mode und Design in Radolfzell nicht nur die Ausbildung zur Maßschneiderin für Damenoberbekleidung (DOB), sondern auch den Abschluss zur staatlich geprüften Modedesignerin absolvierte, legte zeitgleich auch noch ihr Fachabitur ab.

Die Stiftung Die Alice- und Friedrich-Schray-Stiftung wurde 2003 in Singen gegründet und fördert Institutionen aus Singen und dem Landkreis. Ihre Förderschwerpunkte sind neben dem Lehrlingspreis die Jugendmusikschule Singen und Hilzingen, die Schillerschule sowie die Förderung schwerhöriger Kinder. Die Handwerkerrunde Die Handwerkerrunde (HWR) Singen, die 1983 auf Initiative von Rolf Wagner, Helmut Graf und dem damaligen Kreishandwerksmeister Arnold Stadelhofer von 18 Handwerkern gegründet wurde, hat inzwischen 32 Mitglieder. Ihr Sprecher ist Werner Gohl

„Meine Familie hatte immer einen engen Bezug zum Handwerk. Und so habe auch ich nach meinem ersten Schulabschluss an der Waldorf-Schule in Wahlwies und einem freiwilligen sozialen Jahr die Chance gesehen, in der Handwerksausbildung meine Lust am Gestalten zu verwirklichen“, so Helena Schweitzer.

Inzwischen arbeitet die frischgebackene Preisträgerin bei einem sogenannten Upcycling-Atelier in Berlin. Dorthin gehen Kunden mit dem, was sie im Kleiderschrank haben, und lassen es von Schneidern und Modedesignern reparieren oder modernisieren.

„Ich wollte immer gestalten“

„Zeichnen war immer mein Ding“ erzählte Svenja Rudolf, die mit dem Lehrlingspreis der Handwerkerrunde (HWR) Singen ausgezeichnet wurde. „Ich hatte eine handwerkliche Neigung und wollte immer gestalten.“ Deshalb musste sie sich nach der Schule erst orientieren, welcher Beruf der richtige sei. Nach zwei Praktika bei Hegau-Werbetechnik war für sie dann klar „Das will ich machen“.

Sie entschied sich für eine Ausbildung zur Schilder- und Lichtreklameherstellerin. „Hier kommt alles zusammen, Handwerk, Design und Kreativität“, berichtet sie. Der Beruf sei super modern: Fahrzeugbeschriftungen, Lichtreklame, Schildergestaltung, Siebdruck, Textilbeschriftungen sowie der Umgang mit den entsprechenden Computerprogrammen seien Inhalte der Ausbildung. Seit Ende der Ausbildung im Sommer 2020 habe vor allem die Verantwortung zugenommen.

Nächster Schritt Meisterschule

„Mit meiner Ausbildung kann ich jetzt einen Auftrag von vorne bis hinten abwickeln“, so Svenja Rudolf, die als nächsten Schritt nun die Meisterausbildung an der Bundesfachschule für Werbetechnik in Lahr absolvieren wird. Werner Gohl, Sprecher der Handwerkerrunde Singen, lobte in seiner Laudatio auch Rudolfs Ausbildungsbetrieb. Gemünzt auf Oliver Müller von Hegau-Werbetechnik äußerte Gohl überschwänglich: „Bei so einem Chef kann nur eine hervorragende Leistung herauskommen.“