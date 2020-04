Nachbar der Familie Lang müsste man sein. Ulrike und Peter Lang haben ihre Nachbarschaft nämlich vergangene Woche mit Pizza versorgt, heißt es. Und die Wahl fiel nicht auf irgendeine Pizza: Der Teig war nach einem original italienischen Rezept zubereitet, die Pizza wurde dann in einem extra Pizzahäuschen knusprig gebacken. Wie Ulrike Lang am Telefon erzählt, wollte sie mit ihrem Mann für ein bisschen Abwechslung sorgen. Wenn der Urlaub in Italien wegen der Corona-Krise schon ausfällt, gab es in der Singener Nordstadt einen kulinarischen Ausflug dorthin. Normalerweise backt das Paar für Feste und gemeinsame Abendessen mit Freunden, doch die gibt es momentan ja auch nicht. Also fragten die beiden vergangene Woche Kinder sowie Ältere in der Umgebung, wer eine Pizza möchte. 17 Nachbarn sagten erfreut ja, wie Lang berichtet, und holten ihre persönliche Pizza ab. Kontaktlos natürlich, für die Übergabe stand eigens ein Tisch bereit. Und der direkten Nachbarin wurde die Pizza einfach über den Zaun gereicht.

Ulrike Lang verrät ihr Rezept aus Italien

Weil nicht jeder ein Nachbar der Familie Lang sein kann, verrät die erfahrene Pizzabäckerin ihr Rezept – damit kann jeder selbst zum Pizzabäcker werden. Dafür muss man allerdings ein wenig Vorbereitungszeit einplanen. Drei bis vier Stunden braucht der Hefeteig nämlich mindestens, um aufzugehen.

800 Gramm spezielles Pizzamehl nutzt Ulrike Lang für etwa zehn bis zwölf Pizzen. Das wird mit zwei Teelöffeln Salz und einem halben Teelöffel Hartweizengrieß vermischt, bevor fünf Gramm Frischhefe mit knapp 500 Millilitern lauwarmem Wasser zugegeben werden. Dazu kommt ein Teelöffel Olivenöl. Kneten, bis sich die Hefe aufgelöst hat und der Teig Blasen wirft. Dann mit Mehl bestäuben, mit einem Leintuch abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen. „Der Teig muss weich sein wie ein Kinderpopo“, verrät Ulrike Lang lachend.

Am Schluss nochmal extra Käse

Sie sei für den Teig zuständig und belegt ihn am liebsten mit Tomatensauce, Käse, dann Gemüse oder weicher Salami. Nicht zu vergessen: Nochmal ein wenig Käse drüber, „dann schmeckt die Pizza besonders gut“. Peter Lang backt diese Pizza anschließend – dank Pizzahäuschen genügen dafür zwei bis drei Minuten. Auch wenn das im heimischen Ofen ein wenig länger dauert, lohnt sich das Backen, verspricht Ulrike Lang. 17 ihrer Nachbarn würden das sicher bestätigen.