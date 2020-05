Manchmal ist es eine kleine Geste, die Herzen öffnet. So berichtet Helmut Matt, Geschäftsführer des Pflegezentrums Hegau, von einer Begegnung zwischen einem Bewohner und dessen Ehefrau: „Der Heimbewohner ist schwer dement. Durch eine Glasscheibe hindurch hat er mit seiner Ehefrau geredet.“ Als die Ehefrau sich dann verabschiedet hat, habe sie sich einen Kuss auf die Hand gegeben und an die Glasscheibe geworfen. Ihr dementer Ehemann führte seine Hand in Richtung Scheibe, fing den Kuss auf der anderen Seite auf, führte ihn an seine Lippen – und schickte gleich einen Kuss zurück. „Eine schöne Geste, die trotz Besuchsverbot, Corona und Demenz möglich war“, erinnert sich Matt und lächelt.

Gabriele Glocker, Pflegewirtin im Seniorenbüro, berichtet über ihre Arbeit. | Bild: Uli Zeller

Möglich wurde diese Begegnung durch eine originelle Idee, die das Pflegezentrum Hegau umgesetzt hat. Unter Mithilfe von Schreinermeister Reinhard Matt, dem Bruder des Geschäftsführers, wurde ans Pflegezentrum die Box „Vis-à-vis – Haus am Haus“ angebaut. Auf der einen Seite sitzt jeweils ein Heimbewohner, auf der anderen Seite die Besucher. Getrennt sind sie durch eine Glasscheibe, verbunden jedoch durch eine Technik aus der Gabelstapler-Fertigung, die beide Gesprächspartner einander verstehen lässt.

Die Betreuungsassistentinnen Hannelore Hassfeld (stehend) und Bernadette Schwab (sitzend) bereiten sich auf den Rollatortanz mit Menschen mit Demenz vor. Das Foto im Emil-Sräga-Haus ist vor der Corona-Krise entstanden. | Bild: Uli Zeller

Geschäftsführer Helmut Matt differenziert die Situation: „Erstaunlicherweise hatten die Bewohner gar kein so ein großes Problem mit dem Besuchsverbot. Das ist eine andere Generation, die bereits vielfach in ihrem Leben Dinge hinnehmen musste.“ Mehr Schwierigkeiten bereite das Besuchsverbot den Angehörigen.

Damit aus dem Besuchsverbot jedoch keine soziale Isolierung wird, habe die Einrichtung am Fuße des Hohentwiel die Betreuungsintervalle erhöht. Das bedeutet im Falle des Pflegezentrum Hegau: „Die Pflegedienstleitungen und die Leiterin der sozialen Betreuung besuchen jeden Tag jeden Bewohner“, so Matt. Außerdem unterstützen Mitarbeiter der Hauswirtschaft die soziale Betreuung – und gehen zusätzlich mit den Bewohnern spazieren. „Ausflüge in den Park erhöhen das Wohlbefinden“, so Matt.

Ein alter Mann in einem Pflegeheim ist mit seinem Rollator unterwegs. Die gesetzlichen Vorgaben aufgrund von Corona schränken den Radius von Heimbewohnern ein. | Bild: Uli Zeller

Auch in anderen Heimen, die keine Besucherbox wie das Pflegezentrum haben, wird man in Zeiten von Corona einfallsreich. In vielen Pflegeeinrichtungen der Region sieht man Angehörige mit dem Mobiltelefon am Ohr in den Grünanlagen und Parks, die zum Heim gehören. Sie blicken zu den Fenstern und sprechen in ihr Mobiltelefon. Auf der anderen Seite der Scheibe im Heim sitzt ihr Angehöriger, der von Pflege- oder Betreuungskräften zum vereinbarten Termin ans Fenster gebracht wurde. Und nun beim Telefonieren unterstützt wird. Der Begriff „Fenster-Telefonie“ ist in Zeiten von Corona neu entstanden.

Das ist keine Armbanduhr. Sondern mit diesem Druckknopf können Pflegebedürftige Hilfe holen. | Bild: Uli Zeller

Gabriele Glocker vom Seniorenbüro in Singen hat noch einen Tipp, der den Bewohnern in Pflegeheimen durch die Corona-Zeit helfen kann: „Briefe und Postkarten schicken weckt Erinnerungen. Früher war es normal, Briefe zu schreiben.“ Briefe haben den Vorteil, dass man auch einmal ein Foto beilegen kann. Fotos und Postkarten können von Bewohnern in die Hand genommen werden. Sie wecken Erinnerungen – etwa daran, wie man Briefe in den Briefkasten geworfen hat. Oder an die Freude über einen Brief, der gekommen ist.

Sie sorgen für Betreuung Betreuungskräfte sorgen in den Heimen für Aktivierung und Betreuung – und tragen auch in Zeiten von Corona dazu bei, den fehlenden Besuch von Angehörigen abzufedern. Was ist überhaupt eine Betreuungskraft? Und seit wann gibt es diesen Beruf? Was machen Betreuungsassistenten und wie werden sie ausgebildet? Sie aktivieren Menschen mit und ohne Demenz in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen. Dies geschieht in Einzel-, aber auch in Gruppenangeboten. Beispiele: Stuhlkreise, Gymnastik, Basteln, Ausflüge, Gespräche. Sie qualifizieren sich durch einen Kurs mit 160 Stunden Theorie und zwei Wochen Praktikum in einer Pflegeeinrichtung. Inhalte der Ausbildung: Kommunikation mit Menschen mit Demenz, Beschäftigung, Freizeitgestaltung, Bewegung, Umgang mit Angehörigen. 2013 gab es in Deutschlang 28.000 Betreuungskräfte. Im Jahr 2020 sind es 49.000. 2008 wurde das Pflegeweiterentwicklungsgesetz eingeführt. Sozialversicherungspflichtige Betreuungsassistenten wurden eingesetzt. Diese jedoch zunächst nur für den stationären Bereich. Und nur für Menschen mit Demenz. Der Personalschlüssel betrug 1:25. Das heißt: Für 25 Bewohner steht eine Betreuungskraft zur Verfügung. 2013 wurden Betreuungsassistenten auch für die Tagespflege eingesetzt. Auch weiterhin finanzierte die Pflegekasse nur Betreuungskräfte für Menschen, die von einer Demenz betroffen waren. 2015 ermöglichte das Pflegestärkungsgesetz den Einsatz von Betreuungskräften für alle Bewohner. Also auch für Menschen ohne Demenz. Der Personalschlüssel wurde wesentlich verbessert auf 1:20. Diese Verbesserung war deshalb deutlich, weil zu den 20 Bewohnern nun auch Menschen ohne Demenz gerechnet wurden.