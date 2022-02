Er hat sich verändert. Früher war er stets ausgeglichen und wirkte zufrieden. Mit 54 Jahren wurde der Ehemann häufig ungehalten. Er beschimpfte seine Frau, fluchte und wurde schnell wütend. Er trinkt wohl heimlich Alkohol, dachte sich seine Frau. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus und ließ sich von ihrem Mann scheiden.

Doch als sie den wahren Grund für die Wesensveränderung ihres Mannes Jahre später erfuhr, tat ihr die Trennung schrecklich leid. Dass sich das Verhalten ihres Mannes so verändert hatte, ließ sich nämlich mit einer medizinischen Diagnose erklären: Frontotemporale Demenz (FTD).

Seltene Form der Demenz

Frontotemporale Demenzen sind eine seltene Form der Demenz. Die Alzheimer-Krankheit tritt etwa 15 Mal so häufig auf wie die Frontotemporale Demenz. Beide Demenzformen unterscheiden sich jedoch deutlich: „Bei Patienten mit Frontotemporaler Demenz ist die Kontrolle sozialer Verhaltensweisen beeinträchtigt“, erklärt Achim Gowin, Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin am Klinikum Radolfzell.

Dr. Achim Gowin, Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz. | Bild: GLKN

Zur Person Achim Gowin wurde im Jahr 1956 in Lüneburg geboren. Nach dem Abitur folgten eine Ausbildung als Krankenpflegehelfer und ein Medizinstudium in Münster. Die Facharztausbildung für Innere Medizin machte er in großen Kliniken im Ruhrgebiet. Von 1993 bis 1998 war Gowin Oberarzt in der Klinischen Geriatrie der Ruhr-Universität Bochum. 1998 war er Chefarzt an den Vestischen Caritas Kliniken in Datteln/Waltrop. Seit 2012 ist Dr. Achim Gowin Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz.

Dies könne sich im Verhalten gegenüber anderen Menschen zeigen. Es könne aber auch sein, dass Betroffene den Sinn für Ordnung verlieren. Betroffene können teilnahmslos, reizbar oder taktlos sein.

Zwischen 50 und 60 Jahren

Häufig trete diese Form im Alter zwischen 50 und 60 Jahren auf. Neben der Tatsache, dass von einer FTD bereits jüngere Menschen betroffen sind, gibt es noch weitere Unterschiede zu anderen Demenzen: Menschen mit einer Alzheimer-Krankheit zögen sich eher zurück. Patienten, die an einer Demenz leiden, die durch Erkrankung der Blutgefäße entsteht (vaskuläre Demenzen), seien von der Stimmung her eher wechselhaft – heute ausgeglichen, morgen ärgerlich.

Mehr über die Krankheit FTD



Kennzeichen hier ist eine Veränderung der Verhaltensweisen, etwa Beschimpfungen oder Wutanfälle. Dies liegt daran, dass der Frontallappen bei der FTD schrumpft und daher der abwägende und kontrollierende Teil des Gehirns beeinträchtigt ist. Die FTD tritt früher als Altersdemenzen auf, häufig schon zwischen 50 und 60 Jahren.



Weitere Informationen über die Frontotemporale Demenz (FTD) gibt es im Internet Bei nur drei bis neun Prozent aller Demenz-Erkrankungen handelt es sich um die Frontotemporale Demenz (FTD). Kennzeichen ist ein Nervenzelluntergang im Stirnhirn (Frontalhirn) oder im Schläfenlappen (Temporalhirn). Die FTD äußert sich weniger in der für die Alzheimer-Erkrankung typischen Vergesslichkeit.Kennzeichen hier ist eine Veränderung der Verhaltensweisen, etwa Beschimpfungen oder Wutanfälle. Dies liegt daran, dass der Frontallappen bei der FTD schrumpft und daher der abwägende und kontrollierende Teil des Gehirns beeinträchtigt ist. Die FTD tritt früher als Altersdemenzen auf, häufig schon zwischen 50 und 60 Jahren.über die Frontotemporale Demenz (FTD) gibt es im Internet auf der Seite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Dort finden sich auch Adressen von Selbsthilfe-Gruppen und weitere Angebote.

Und wie sind Patienten mit FTD? „Vorne in der Stirn sitzt das abwägende, kontrollierende Hirn“, so Gowin. Schrumpfe dieser Teil des Gehirns, falle Kontrolle und Hemmung weg – und es könne zu verbalen Ausfällen kommen. Solche Demenzen des „neurodegenerativen Formenkreises“ könne man durch bildgebende Verfahren wie CT oder MRT jedoch gut erkennen, so Achim Gowin.

Bei Auffälligkeiten bald untersuchen

Er rät dazu, sich bei Auffälligkeiten, die in Richtung einer Demenz deuten, zeitnah ärztlich untersuchen zu lassen. Aktuell gebe es noch keine Therapie, die den Krankheitsverlauf beeinflusst. Verhaltensauffälligkeiten könnten jedoch durch Medikamente gegen Unruhe gelindert werden, sodass die Betroffenen ausgeglichener würden, schreibt die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft in einem Infoblatt.

Singen Ist jeder dement, nur wenn er mal verwirrt ist? Achim Gowin über Demenz und ihre Symptome Das könnte Sie auch interessieren

Des weiteren gebe es Aktivierungsmöglichkeiten, die sich nicht-medikamentös positiv auf die FTD auswirken. Dazu können neben Spaziergängen, Sport und Musik auch kreative Elemente wie Tanz oder Kunst gehören. Auch eine Anpassung des häuslichen Umfeldes an die Bedürfnisse des Betroffenen könne einen positiven Einfluss haben.