Anneliese Hegemer strahlt. Und damit steckt die 78-Jährige die Menschen um sich herum an. Wenn sie auf jemanden zugeht, hebt sich die Stimmung beim Gegenüber fast automatisch, das bestätigen zahlreiche Bewohner des Singener Emil-Sräga-Hauses. In diesem Pflegeheim in der Freiburger Straße ist Anneliese Hegemer als Ehrenamtliche tätig. Jedenfalls in normalen Zeiten, wenn die Welt nicht gerade wegen Corona stillsteht.

Gespräche in der „Berliner Runde“

Immer wieder bringt sie sich zum Beispiel in einer „Berliner Runde“ im Pflegeheim ein. Die Idee dahinter: Menschen mit Berliner Hintergrund haben viele Gemeinsamkeiten. Sie wurden von der gleichen Stadt geprägt. Vielleicht sind sie sogar in die selbe Schule gegangen – oder haben einmal in der gleichen Pizzeria gegessen.

Vielleicht haben mehrere Menschen aus der Gruppe schon die „Komische Oper“ besucht oder kennen S-Bahn-Stationen wie Alexanderpatz, Pankow oder Friedrichstraße. Menschen mit Berliner Prägung freuen sich, wenn sie jemanden mit dem typischen Dialekt der Hauptstadt treffen. Und viele andere Bewohner auch.

Erinnerungen an gemeinsame Heimat

„Wir haben schon zusammen Fotos von Berlin angeschaut“, erinnert sich die in Berlin-Kreuzberg aufgewachsene 78-Jährige. Sie haben auch schon das alte Lied von der „Krummen Lanke„, einem Badesee im Grunewald, zusammen gesungen. „Ich wundere mich immer wieder, wie viele Strophen von Volksliedern die Heimbewohner noch mitsingen können“, so Hegemer. Und damit meint sie auch diejenigen Bewohner, die von einer Demenz betroffen sind.

Das Brandenburger Tor trennte einst Ost und West. Es ist eng verbunden mit der deutschen Geschichte. Solche Bilder können auch persönliche Erinnerungen wecken. Anneliese Hegemer hat damit Erfahrung. Als Ehrenamtliche bringt sie sich im Pflegeheim ein. Entweder durch Besuche, bei denen sie auch solche Bilder von Berlin zeigt. Oder – wenn es während Corona nicht anders möglich ist – mit Briefen an die Bewohner. | Bild: Uli Zeller

Mit einem Stadtplan oder Postkarten finden die Berlin-Interessierten schnell zurück in die Stadt, die sie geprägt hat. Besonders für Menschen mit Demenz ist es eine Hilfe, wenn man ihnen in der Sprache ihrer Kindheit begegnet – und gemeinsame Grundlagen hat.

„Ob in der Gruppe oder auch nur im Gespräch zu zweit. Es ist einfach schön, Erinnerungen an die gemeinsame Heimatstadt auszutauschen. Das verbindet“, beschreibt die Ehrenamtliche. Automatisch würden sich die Themen ergeben. Da geht es mal darum, wie es früher war. Und dann wieder darum, was sich heute verändert hat.

Von der Bushaltestelle ins Ehrenamt

Als Anneliese Hegemer vor sechs Jahren nach Singen gezogen ist, war ihr gleich klar: „Ich will nicht in meinem Zimmer im Betreuten Wohnen vereinsamen.“ Also hat sie sich von Anfang an ehrenamtlich eingesetzt. Bei der Tafel. Dann gab es gesundheitliche Einschränkungen. „Die Beine haben nicht mehr so mitgemacht“, erinnert sich Hegemer.

Eines Tages saß sie an der Bushaltestelle. Sie erinnert sich: „Ich habe auf den Vierer-Bus gewartet, dann hab ich Hanni getroffen.“ Hanni Hassfeld ist Betreuungskraft im benachbarten Emil-Sräga-Haus. Es dauerte nicht lange, bis die Berlinerin an der Singener Bushaltestelle von der Betreuungsassistentin gefragt wurde: „Sie haben Zeit? Dann kommen Sie doch mal öfter zu uns ins Pflegeheim. Die Bewohner freuen sich über Besuch.“

Und damit begann eine schöne Geschichte. Eine Geschichte voller Lebensfreude und Begegnungen, voller Erinnerungen und Zuversicht. Eine Geschichte, die Menschen mit Demenz an früher erinnert hat – aber auch einer alten Frau geholfen hat, sich in Singen zuhause zu fühlen.

Zwangspause durch Corona

Es ist eine Geschichte, von der man sich wünscht, dass sie weiter geht. Doch dann kam es anders. Denn dann kam Corona und beendete die Geschichte. Naja, es bleibt die Hoffnung, dass Corona diese Geschichte nicht beendet, sondern ihr nur eine Zwangspause auferlegt hat. Die Bewohner und auch Anneliese Hegemer hoffen, dass sie sich bald wieder sehen und von früher erzählen können.

Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und damit die Gegenwart sinnvoll zu erleben. „Seit März darf ich als Ehrenamtliche nicht mehr ins Heim“, sagt Hegemer. Inzwischen dürfen Angehörige wieder ihre Verwandten in Pflegeheimen besuchen. „Aber wir Ehrenamtliche dürfen wohl noch längere Zeit die Heime nicht betreten“, befürchtet Hegemer.

20 Briefe an Pflegeheim-Bewohner

„Für die Heimbewohner ist es natürlich schön, wenn sie Besuch bekommen“, sagt die Berlinerin. „Aber auch mir tut es gut, wenn ich die strahlenden Gesichter sehe. Es fehlt mir sehr, dass ich nicht mehr ins Heim kann.“ Als kleines Trostpflaster hat sie in den vergangenen Monaten schon rund zwanzig Briefe an Bewohner des Pflegeheimes geschrieben.

Und wenn man diese den Bewohnern vorliest, geht es einem ein wenig, wie wenn man Anneliese auf dem Hof begegnet, beschreibt es eine Betreuungskraft des Heimes. Man sehe dabei die strahlende Anneliese vor seinem inneren Auge und müsse dabei fast automatisch lächeln. Unabhängig davon, ob man aus Berlin stammt oder aus Singen.

