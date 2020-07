von SK

Etwa 10.000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr an einer Tankstelle in der Straße „Unter den Tannen“ entstanden. Laut Polizeibericht war ein 35 Jahre alter Lasterfahrer gegen die Überdachung der Tankstelle geprallt, da er anstatt der für LKW-vorgesehenen Tanksäule an einer herkömmlichen Tanksäule tanken wollte. Diese war allerdings mit einem tieferen Dacht ausgestattet, weshalb es zum Unfall kam. Der Laster wurde am LKW-Dachspoiler beschädigt.